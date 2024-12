T-Mobile jeszcze szybszy w grudniu. 5G Bardziej w 4 nowych miastach

T-Mobile przyspieszył z rozbudową zasięgu 5G Bardziej. W ostatnich tygodniach operator uruchomił usługę na wielu nowych stacjach, nie inaczej było w ciągu minionych 7 dni.

W każdą środę T-Mobile chwali się w mediach społecznościowych postępami w rozbudowie zasięgu 5G w paśmie C, czyli usługi 5G Bardziej. Choć listopad nie należał do wyjątkowo intensywnych pod względem liczby stacji bazowych z nowym standardem, to już grudzień przyniósł zdecydowane ożywienie. Tydzień temu T-Mobile chwalił się włączeniem 5G w paśmie C aż na 117 stacjach bazowych. Jak rozbudowa przebiegała od tego czasu?

Ponad 50 nowych stacji 5G Bardziej

Ostatni tydzień przyniósł nieco mniejszą liczbę obiektów, na których T-Mobile włączył 5G Bardziej, ale to wciąż bardzo dobry wynik. Od zeszłej środy operator uruchomił szybką sieć na 51 nowych stacjach. W sumie zasięg 5G w paśmie C zapewniają 3273 obiekty.

W ciągu ostatnich dni poprawił się zasięg magentowego 5G w Częstochowie, Sopocie, Stalowej Woli i Gliwicach. Do 5G Bardziej dołączyły także nowe miasta: Oświęcim, Mrągowo, Wadowice i Lubin.

T-Mobile dostarcza 5G w paśmie C na częstotliwościach 3,7-3,8 GHz, docierając do 1/3 populacji Polski. Operator gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Intensywna rozbudowa 5G Bardziej zauważalnie wpłynęła na zwiększenie się średniej pobierania danych przez 5G w T-Mobile. Wczoraj RFBenchmark podał najnowsze wyniki pomiarów dla sieci 5G, prowadzonych w listopadzie. Magentowi zajęli pierwsze miejsce ze średnią pobierania 371,6 Mb/s oraz wysyłania 61,4 Mb/s. W rankingu SpeedTest.pl za listopad wyniki były nieco słabsze – 290,1 Mb/s i 29,8 Mb/s, jednak i tak T-Mobile zaprezentował się najlepiej.

