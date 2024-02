Wejdą Polakom do domów i wlepią kary. Będzie ich więcej

Poczta Polska szykuje się na kontrole. Aktualnie szukane są osoby, które mają sprawdzać, czy Polacy opłacają abonament radiowo-telewizyjny.

Tylko 34,7 proc. Polaków płaci abonament radiowo-telewizyjny, który wynosi 8,70 zł za radio oraz 27,30 zł miesięcznie za telewizor. Do kontroli upoważniona jest Poczta Polska. Ta aktualnie szuka osób na tego typu stanowisko między innymi we Wrocławiu, a wcześniej podobna rekrutacja była prowadzona także w innych miastach, w tym Warszawie oraz Bydgoszczy — informuje serwis WirtualneMedia.pl.

Poczta Polska szykuje kontrole

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej nie ujawnił, czy w związku z prowadzonymi rekrutacjami wzrośnie liczba kontrolerów. Wiemy, że w marcu 2023 roku na terenie całej Polski było kilkadziesiąt osób zatrudnionych na tym stanowisku, ale znowu dokładna liczba nie jest znana. Mogło ich być 20, a mogło być 99. Co ważne, kontroli nie mogą prowadzić listonosze.

Poczta Polska wyjaśnia, że kontrole są prowadzone głównie w firmach. Zwykli obywatele raczej nie mają czego się obawiać, co nie oznacza, że któregoś dnia ktoś nie zapuka do ich drzwi.

Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli.

- ujawnia Poczta Polska.

Z oferty o pracę dowiadujemy się, że jest ona wykonywana w godzinach od 7:00 do 15:00 i to właśnie w tych godzinach można spodziewać się kontroli. Jednak ta będzie trudna do przeprowadzenia. Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wystarczy samo stwierdzenie obecności radia lub telewizora. Ważny jest jego stan techniczny, więc konieczne jest uruchomienie urządzenia.

Dotyczy to także radia w samochodzie, więc samo zdjęcie nie jest wystarczającą przesłanką do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Poza tym prawnicy utrzymują, że nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do domu i ten nie może wrócić z policją, aby przeszukać mieszkanie, bo nie pozwalają na to przepisy prawa.

