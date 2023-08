Orange ma nowy prezent. Czeka w aplikacji

Ostatnia środa sierpnia przynosi kolejny prezent Orange rozdawany w cyklicznej akcji dla użytkowników aplikacji operatora. Cóż Pomarańczowi przygotowali tym razem?

Po paczce 30 GB na 30 dni, którą Orange dał w połowie miesiąca, trudno oczekiwać, by podobne prezenty pojawiały w kolejne środy. Zamiast darmowego internetu operator proponuje dziś więc usługę Lokalizator Orange.

Można z niej korzystać za darmo przez 60 dni, później zaś usługa przełączy się na wersję płatną 12 zł za miesiąc. Zanim to się stanie, będzie ją można oczywiście wyłączyć. Operator obiecuje, że przypomni o tym, co pozwoli uniknąć niechanych kosztów.



Prezent można odebrać od dziś przez następne sześć dni, do wtorku 6 września.

A czym dokładnie jest Lokalizator Orange? To usługa i aplikacja mobilna, które pozwalają monitorować położenie bliskich z wykorzystaniem ich kart SIM. Jest pomocna, by roztoczyć lepszą kontrolę nad dziećmi i młodzieżą, ale także nad osobami chorymi i seniorami. Dzięki tej usłudze można pomóc bliskim w sytuacji zagrożenia, na przykład, gdy dziecko zboczy z drogi ze szkoły do domu lub dziadek albo babcia zgubią się podczas spaceru po parku.

Usługa pozwala na bieżąco wyszukiwać na mapie, gdzie przebywają objęte opieką osoby. Można także wytyczyć strefy bezpieczeństwa (np. dom, praca, sklep, dziadkowie) i w razie potrzeby aplikacja wyśle alert, co pozwoli szybko reagować w sytuacji zagrożenia.

Lokalizator Orange w wersji Standard za 12 zł na miesiąc pozwala namierzyć jedną bliską osobę, która będzie lokalizowana co 5 minut. Można także wytyczyć dwie strefy i sprawdzać historię z 7 dni.

Jest też droższa wersja Premium z opłatą 7,98 zł tygodniowo. W niej można wybrać trzy osoby, namierzane co minutę, w pięciu strefach. Historia lokalizacji sięga 30 dni.

