Orange ma 4 miliony takich kart SIM. Są wszędzie wokół nas

Orange pochwalił się nowym wynikiem w swoich statystykach – w sieci operatora pracują już ponad 4 miliony kart M2M, dzięki którym może funkcjonować rosnąca liczba czujników i urządzeń IoT.

Orange już od wielu lat dostarcza SIM-y działające jako karty M2M (machine to machine), a teraz operator poinformował, że w jego sieci jest już ich ponad 4 mln. Niemal cztery lata temu, w grudniu 2020, Orange donosił, że ma 2 miliony kart M2M.

Dzięki kartom M2M z łącznością LTE-M i 5G maszyny mogą komunikować się bez udziału człowieka. Z usług Internetu Rzeczy w Orange korzystają firmy, ale też samorządy miast, w których wprowadzane są rozwiązania Smart City. Z pomarańczowej oferty Smart City IoT wykorzystującej komunikację M2M korzysta już ponad 140 miejscowości w całej Polsce. Karty M2M znajdują także zastosowanie w prywatnych sieciach 5G.

Prywatne sieci 5G, dostępne w naszej ofercie i niezawodna komunikacja między urządzeniami w czasie rzeczywistym mogą zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia. Telemedycyna, Przemysł 4.0, czy zaawansowana wideoanalityka powoli stają się rzeczywistością

– mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska Orange Polska ds. rynku biznesowego.

Gdzie działają karty M2M Orange?

Jak ujawnił operator, najwięcej kart M2M dostarczanych przez Orange pracuje w licznikach prądu, wodomierzach, w transporcie i branży security, a także w terminalach płatniczych i lokalizatorach.

Wykorzystujący M2M system Orange Smart Water, działający w 45 miastach, umożliwia zdalny odczyt wodomierzy bez udziału inkasenta. Alarmuje też o usterkach wodociągów, by zminimalizować straty wody.

Z kolei system Smart Lights do zarządzania oświetleniem miejskim działa już w 38 miejscowościach. Dzięki niemu lampy włączają się tylko wtedy, gdy jest ciemno, a natężenie oświetlenia dopasowuje się do pogody, pory roku i ruchu w danej lokalizacji.

Mieszkańcy 30 miejscowości mogą też korzystać z rowerów miejskich czwartej generacji, czyli Smart Bikes.

Najnowsze rozwiązania IoT działają dzięki ogólnopolskiej sieci LTE-M Orange, czyli wydzielonej części sieci 4G służącej do przesyłania informacji między urządzeniami. LTE-M zapewnia bardzo wysoką wydajność – technologia ta może obsłużyć tysiące urządzeń IoT na kilometr kwadratowy, skutecznie docierając do miejsc o słabym zasięgu.

LTE-M zapewnia także energooszczędny transfer danych, co oznacza nawet 10 lat pracy urządzenia na tej samej baterii. Urządzenie w sieci LTE-M potrafi wybudzić się na moment tylko po to, by wysłać pakiet danych, a następnie ponownie przejść w tryb uśpienia. Dzięki temu sieć ta może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie nie ma stałego dostępu do sieci energetycznej albo jest on utrudniony, m.in w transporcie, logistyce, wodociągach czy rolnictwie.

