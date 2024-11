Odpal aplikację Orange i klikaj. Można się miło zaskoczyć

Gigabalon i urodzinowa loteria – to dwie główne atrakcje związane z obchodami 12-lecia aplikacji Mój Orange. Można zgarnąć darmowe GB oraz wygrać nagrody rzeczowe, w tym iPhone 16 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange obchodzi 12 lat swojej aplikacji dla klientów – Mój Orange. Z tej okazji operator przygotował dwie akcje.

Napompuj balon z GB

Pierwsza z promocji - „12 urodziny aplikacji Mój Orange” – to zabawa, w której można otrzymać pakiet 12 GB. I to nie raz, ale cztery razy, co tydzień, począwszy od dzisiaj aż do 8 grudnia. Zadanie jest bardzo proste – w aplikacji Mój Orange trzeba naciskać pompkę, pompując balonik, aż pęknie i sypnie gigabajtami. Za każdym razem konto zostanie w ciągu 48 godzin zasilone dodatkową paczką 12 GB.

Pakiet ma ważność 14 dni. Jest bezpłatny i możliwy do wykorzystania tylko w Polsce. Można odebrać po jednym pakiecie na każdy numer telefonu.

Warunkiem udziału w zabawie jest aktywna głosowa usługa mobilna w dowolnej usłudze Orange. Trzeba też mieć aktywne konto w aplikacji Mój Orange i zalogować się do niej adresem e-mail.

Loteria z nagrodami

Druga okazja to „Urodzinowa loteria aplikacji Mój Orange”. Akcja ruszyła dziś i potrwa do 8 grudnia 2024 r. – do tego dnia można zgłaszać się do udziału w zabawie.

Warunkiem udziału w loterii jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do sieci i zainstalowaną aplikacją mobilną „Mój Orange” oraz dostępem do aktywnego konta w aplikacji Mój Orange. W czasie trwania loterii trzeba też wykonać jedno z 3 zadań dotyczących aplikacji Mój Orange, np. sprawdzić, czy w aplikacji podany jest aktualny numer do autoryzacji SMS.

Każdy użytkownik aplikacji Mój Orange może zgłosić się do loterii tylko jeden raz w okresie przyjmowania zgłoszeń. Z jednego konta Mój Orange w aplikacji można dokonać tylko jednego zgłoszenia niezależnie od ilości uprawnionych użytkowników konta Mój Orange.

A co jest do wygrania? Lista nagród w loterii przedstawia się następująco:

Nagroda I Stopnia: 12 smartfonów iPhone 16 Pro (256 GB) o wartości 5799 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 644 zł, która zostanie potrącona na poczet podatku zryczałtowanego.

(256 GB) o wartości 5799 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 644 zł, która zostanie potrącona na poczet podatku zryczałtowanego. Nagrody II Stopnia: 12 smartwatchy Apple Watch X GPS + Cellular 42 mm o wartości 2499 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 278 zł, która zostanie potrącona na poczet podatku zryczałtowanego.

o wartości 2499 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 278 zł, która zostanie potrącona na poczet podatku zryczałtowanego. Nagrody III Stopnia: 12 konsol Nintendo Switch OLED o wartości 1599 zł.

o wartości 1599 zł. Nagrody IV Stopnia: 120 czeków BLIK o wartości 150 zł.

Orange przewiduje jedno główne losowanie nagród 10 grudnia 2024 r.

Zobacz: Orange: od dziś wyższe ceny usług, a od stycznia zmiany w regulaminach

Zobacz: Orange sypie prezentami. 12 miesięcy za darmo i Netflix na rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange