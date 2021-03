Tydzień Społeczności Huawei to 25% zniżki na zakupy na huawei.pl

Huawei dba o swoich fanów i w ramach Tygodnia Społeczności proponuje im zniżkę 25% na zakupy w sklepie internetowym huawei.pl. Wystarczy mieć odpowiednią liczbę Punktów Społeczności, by otrzymać kod zniżkowy.

Kod upoważnia do zakupu z 25-procentową zniżką laptopa Huawei MateBook 14, opaski sportowej Huawei Band 4 Pro, smartfonu Huawei P40 Lite, słuchawek Huawei FreeBuds Studio lub tabletu Huawei MediaPad T3 10. Zniżkę można uzyskać na każdy z wymienionych wyżej produktów, ale każdy z nich można kupić wyłącznie raz.

Aby zdobyć kupon, wystarczy być członkiem Społeczności Huawei, a następnie wejść pod ten adres i w komentarzu pod postem napisać „Mam >15 punktów Społeczności, poproszę o kod promocyjny”. Po weryfikacji liczby punktów na koncie, kod zostanie wysłany do użytkownika w wiadomości prywatnej. Kod zniżkowy można zdobyć do 17 marca, a wykorzystać do 27 marca 2021 roku.

Osoby, które chciałyby otrzymać zniżkę, ale nie mają wymaganej liczby punktów – powinno ich być 15 lub więcej – mogą zebrać wymagane punkty na kilka sposobów:

założenie nowego wątku – 3 punkty,

skomentowanie wątku – 1 punkt,

dzienne zalogowanie się na Społeczności Huawei – 1 punkt.

Są też punkty pasywne, gdy inni użytkownicy wykonują działania wobec postów użytkowników biorących udział w konkursie:

polubienie – 1 punkt,

podpięcie do góry – 10 punktów.

Status zebranych punktów można sprawdzić w Centrum Użytkownika lub pod awatarem.

Źródło tekstu: Huawei