Samsung Cashback: Kup telefon lub tablet Galaxy i odzyskaj nawet 1000 zł na konto

Samsung przygotował nową promocję, w której po zakupie wybranego smartfonu lub tabletu Galaxy można odzyskać na konto nawet 1000 zł. Oferta dotyczy najnowszych flagowców oraz składanych telefonów.

Aby skorzystać z promocji Samsung Cashback, należy od 8 do 21 marca 2021 roku kupić jedno z promowanych urządzeń u partnera handlowego, których listę znajdziemy w regulaminie. Nowe urządzenie trzeba następnie aktywować z działającą polską kartą SIM lub - w przypadku tabletów w wersji WiFi - uruchomić urządzenie na terytorium Polski oraz zapewnić mu dostęp do Internetu. Kolejnym krokiem powinno być zalogowanie się do aplikacji Samsung Members. Potem pozostaje już tylko wypełnić (do 26 marca tego roku) formularz zgłoszeniowy i dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wypłata nastąpi w ciągu 21 dni roboczych na wskazany w formularzu numer rachunku bankowego.

W promocji biorą udział następujące urządzenia Galax:

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w jej regulaminie.

Źródło tekstu: Samsung