Samsung Galaxy S10 Lite dostaje One UI 3.1

Kolejny telefon koreańskiego Samsunga otrzymuje aktualizację nakładki One UI. Tym razem wersję 3.1 dostaje Samsung Galaxy S10 Lite.

Tak naprawdę niewielu użytkowników smartfonów z Androidem nie korzysta z nakładek producentów. Samsung ze swoim One UI, Huawei z EMUI, Xiaomi z MIUI, Oppo z ColorOS... Niewiele firm opiera się pokusie, by spróbować udoskonalić Androida na własną modłę. Niedawno największy producent smartfonów na świecie uaktualnił One UI do wersji 3.1 w następujących urządzeniach: Samsung Galaxy Tab S6, Samsung Galaxy Note10 Lite oraz Samsung Galaxy M51. Teraz przyszła kolej na Samsunga Galaxy S10 Lite. Uaktualnienie nosi numer G770FXXU4EUBA i zawiera również marcowe poprawki bezpieczeństwa. Aktualizacja już trafiła na Stary Kontynent - tym razem pierwsza była Hiszpania. Niestety, uaktualnienie nie dotyczy obsługi funkcji DeX.

Telefon ma układ Snapdragon 855, wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i akumulator o pojemności 4500 mAh. Użytkownicy mają do dyspozycji 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Potrójny aparat główny ma sensory 48 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix, a pojedynczy przedni to 32 Mpix.

Źródło tekstu: sammobile