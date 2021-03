Seria Xivo X60 22 marca wyjdzie poza Chiny. Zamiast Exynosa będzie Snapdragon

Pod koniec grudnia w Chinach zostały ogłoszone dwa nowe smartfony marki Vivo, modele X60 oraz X60 Pro. Urządzenia te trafią również na globalny rynek, co rozpocznie się już niedługo - 22 marca tego roku. Urządzenia będą podobne do swoich chińskich odpowiedników, jednak zamiast Exynosa otrzymają Snapdragona.

Vivo X60, X60 Pro oraz X60 Pro+ to zaprezentowane już w Państwie Środka smartfony, które zostały wyposażone między innymi w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix, jest z nim również zintegrowany czytnik linii papilarnych. Do tego zestaw trzech lub czterech (w Pro i Pro+) aparatów z tyłu, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix, w którym zastosowano mechanizm "mikro gimbala". Sercem urządzeń jest samsungowy Exynos 1080 lub Qualcomm Snapdragon 888 (w Pro+), wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4200 mAh z szybkim ładowaniem (do 55 W w Pro+).

Firma Vivo potwierdziła, że seria X60 wyjdzie z Chin i trafi na globalny rynek, ale nie wiadomo, czy dotyczyć to będzie całej trójki, czy tylko modeli X60 oraz X60 Pro, a może tylko wersji podstawowej. 22 marca 2021 roku odbędzie się premiera tych sprzętów w Malezji. Smartfony będą dzieliły prawie całą specyfikację ze swoimi odpowiednikami z Państwa Środka, ale zmianie ulegnie jeden istotny szczegół: zamiast Exynosa 1080 będzie Qualcomm Snapdragon 870.

Źródło tekstu: Vivo, playfuldroid.com