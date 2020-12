Vivo X60 i X60 Pro oficjalnie. Aparat z gimbalem i układ Samsunga

Koniec roku przynosi kolejną premierę flagowców. Po wczorajszej prezentacji Xiaomi dziś przyszedł czas na konkurencyjne Vivo. Chiński producent zaprezentował swoje dwa modele z najwyższej półki: Vivo X60 oraz X60 Pro.

Zapowiedzi i przecieki dotyczące nowych flagowców Vivo pojawiały się już od wielu dni, teraz w końcu producent dokonał oficjalnej prezentacji telefonów X60 i X60 Pro. Specyfikacje obydwu modeli w dużej części pokrywają się, a różnice dotyczą głównie aparatów, konfiguracji pamięci i wielkości baterii.

Vivo X60 i X60 Pro – najważniejsze dane

Nowe smartfony Vivo z serii X60 wyposażone są w ekrany AMOLED o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości Full HD+ (2376 x 1080) z odświeżaniem 120 Hz i wsparciem HDR10+. W górnej części ekranu, pośrodku znajduje się okrągłe wycięcie, kryjące aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. W ekran wtopiony jest także czytnik linii papilarnych.

Sercem Vivo X60 i X60 Pro jest układ Samsunga – Exynos 1080 – czyli wykonana w litografii 5 nm jednostka z pogranicza średniej i wyższej klasy, złożona z czterech rdzeni Cortex-A78 (do 2,8 GHz) i czterech Cortex-A55 (do 2 GHz). Za grafikę odpowiada układ Mali-G78 MP10. Zintegrowany modem pozwala na korzystanie z sieci 5G w pasmach Sub-6 GHz oraz pasmach milimetrowych, a maksymalna prędkość pobierania wynosi 5,1 Gbps. Wśród innych funkcji łączności należy wymienić Bluetooth 5.1 i NFC.

Prace procesora wspiera w Vivo X60 pamięć RAM o wielkości 8 lub 12 GB, natomiast Vivo X60 Pro dostępny będzie tylko w wariancie 12 GB. Z kolei pamięć wewnętrzna UFS 3.1 prostszego modelu może mieć 128 GB lub 256 GB, wyższy model ma jej 256 GB.

Sekcję fotograficzną Vivo X60 tworzy połączenie trzech aparatów, z których główny ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1,79, Sony IMX598) oraz znany już z modelu x51 5G mechanizm mikro gimbala, przy czym teraz producent wprowadził drugą generację tego rozwiązania. Dodatkowe dwa aparaty mają matryce 13 Mpix – pierwszy służy do robienia portretów, drugi to aparat szerokokątny o kącie widzenia 120 stopni, może także robić zdjęcia makro 2,5 cm.

W modelu Vivo X60 Pro znalazł się jeszcze czwarty aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/3,4), z peryskopowym obiektywem, który pozwala na uzyskanie zoomu optycznego 5x i cyfrowego 60x. Istotną różnicą jest także to, że przysłona aparatu 48 Mpix w Vivo X60 Pro ma imponującą wartość f/1,48.

Vivo X60 i X60 Pro nieznacznie różnią się także wielkością baterii: podstawowy model ma akumulator o pojemności 4300 mAh, natomiast wariant Pro nieco mniejszą – 4200 mAh. W każdym przypadku otrzymujemy też szybkie ładowanie 33 W. Obydwa telefony zostały także nieco inaczej wykończone – model X60 Pro ma szklany tył z satynową powierzchnią, którą nie przyciąga odcisków placów.

Całością zarządza Android 11 z interfejsem OriginOS 1.0

W Chinach za Vivo X60 trzeba zapłacić 3498 juanów (ok. 1973 zł) za wersję 8 GB / 128 GB, 3798 juanów (ok. 2143 zł) za model 8 GB / 256 GB i 3998 juanów (ok. 2256 zł) za wariant 12 GB / 256 GB. Wyższy model Vivo X60 Pro będzie dostępny wyłącznie w konfiguracji 12 GB / 256 GB, na którą trzeba przygotować 4498 juanów (2537 zł).

Nie wiadomo, jakie są plany Vivo dotyczące wprowadzenia modeli X60 i X60 Pro na innych rynkach, firma zapowiedziała jednak, że pod koniec stycznia zaprezentuje jeszcze jeden model - X60 Pro Plus – który zostanie wyposażony w układ Snapdragon 888.

