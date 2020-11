Huawei zapowiada „OkazjoWTORKI” w swoim sklepie internetowym

Huawei zapowiedział start cyklicznej, cotygodniowej oferty promocyjnej w swoim sklepie internetowym – OkazjoWTORKÓW. Na stronie huawei.pl, począwszy od 24 listopada tego roku, będzie mozna znaleźć promocje cenowe na wybrane produkty, zestawy urządzeń i akcesoriów lub inne benefity dostępne wyącznie w tym dniu.

Marka powinna być zawsze blisko swoich klientów i zmieniać się adekwatnie do ich potrzeb. W dobie pandemii i zwiększonej sprzedaży internetowej, rozwój oferty e-commerce jest naturalnym ruchem. Wierzmy, że nasze OkazjoWTORKI zachęcą klientów do poszukiwania atrakcyjnych ofert na huawei.pl nie tylko we wtorki. Mamy nadzieję, że będzie to inspiracja do regularnych wizyt w naszym sklepie.

– powiedział Paweł Strzelczak, head of e-commerce w Huawei CBG Polska

Huawei.pl to oficjalny sklep internetowy marki z pełnym portfolio produktowym dostępnym w sprzedaży w Polsce, na które składają się: smartfony, laptopy, tablety, smartwatche, opaski sportowe i sprzęt audio (bezprzewodowe słuchawki czy głośniki). Atutem sklepu jest szeroki wybór akcesoriów, dodatków i urządzeń sieciowych. Klient może zaopatrzyć się w etui, selfie stick, plecak na laptop, ładowarkę, powerbank, routery czy wymienny pasek do smartwatcha. Huawei.pl to także szereg ofert specjalnych, niedostępnych w żadnym innym sklepie, jak na przykład możliwość zakupu najnowszych inteligentnych okularów Huawei x Gentle Monster Eyewear II.

Oficjalny sklep internetowy huawei.pl wystartował we wrześniu zeszłego roku. Oprócz pełnej gamy produktów oraz specjalnych ofert, gwarantuje szybką, darmową wysyłkę oraz 15 dni na ewentualny zwrot zakupionego towaru. Kupujący mogą skorzystać również z wielu wygodnych form płatności, w tym atrakcyjnych rat 0%.

