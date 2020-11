T-Mobile: 1000 minut na Dzień Życzliwości i Pozdrowień

W najbliższą sobotę, 21 listopada, obchodzimy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji T-Mobile przygotował specjalny prezent dla klientów ofert MIX i na kartę w postaci 1000 minut, które można wykorzystać do miłych i pełnych życzliwości weekendowych pogaduszek.

Każdy dzień jest dobry, by pozostać w kontakcie i dostarczać sobie i bliskim radości. Jednak Dzień Życzliwości i Pozdrowień to dodatkowy bodziec do wzajemnej serdeczności. Dla T-Mobile Polska stał się on pretekstem do rozdania klientom dodatkowego prezentu w postaci 1000 minut. Do wykorzystania wedle uznania, na przykład by zadzwonić do cioci, której dawno się nie widziało, lub kolegi, którego jeszcze parę miesięcy temu spotykało się na co dzień w biurze.

A w ciągu 1000 minut z pewnością nikomu nie powinno zabraknąć czasu na nadrobienie tematów zaległych tematów.

Jak to działa? Jak złapać bonus?

Bezpłatny pakiet, który przygotowaliśmy, można odebrać między od 20 do 22 listopada tego roku i będzie on działać przez 3 dni od momentu aktywacji. Pakiet można odebrać jeden raz.

W celu aktywacji bezpłatnej paczki 1000 minut, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści MINUTY na numer:

80401 – w przypadku klientów T‑Mobile na kartę,

– w przypadku klientów T‑Mobile na kartę, 80404 – dla abonentów oferty MIX.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

