Słuchawki Huawei FreeBuds Studio oraz okulary Huawei Eyewear II wchodzą na polski rynek

Huawei podczas konferencji online ogłosił start sprzedaży dwóch produktów służących między innymi do słuchania muzyki - słuchawek FreeBuds Studio i okularów przeciwsłonecznych Evewear II.

Huawei FreeBuds Studio

FreeBuds Studio to nowe bezprzewodowe słuchawki firmy Huawei, o wymiarach 194 x 152 x 81,5 mm i masie 265 g. Zgodnie z zapewnieniem producenta, to model premium z wysokiej jakości dźwiękiem. W odbiorze muzyki pomaga również system aktywnej redukcji szumów (ANC). Na wyposażeniu urządzenia znalazło się 6 mikrofonów, które służą między innymi do obsługi połączeń głosowych.

Słuchawki są wyposażone w głośniki 40 mm, które radzą sobie z dźwiękami z zakresu od 4 Hz do 48 kHz. Przenoszenie dźwięku do słuchawek odbywa się tylko za pośrednictwem Bluetooth (5.2) - port USB-C służy do ładowania słuchawek. W komplecie mamy procesor audio AK4377 oraz kodek Hi-Res L2HC.

Sercem słuchawek jest procesor Kirin A1. Wewnątrz słuchawek zamontowano dwie anteny dające zasięg Bluetooth do 140 m. opóźnienie dźwięku wynosi około 180 ms. Ze słuchawkami można sparować dwa urządzenia jednocześnie, a do sterowania służą strefy dotykowe na słuchawkach.

Słuchawki Huawei FreeBuds Studio są zasilana dwoma akumulatorami o pojemności 410 mAh, które pozwalają na maksymalnie 24 godziny słuchania muzyki (bez redukcji szumów) po 60 minutach ładowania od 0% do 100%. 10 minut szybkiego ładowania powinno wystarczyć na 8 godzin słuchania muzyki przy włączonej redukcji szumów.

Słuchawki są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i złotej. Od 20 do 30 listopada 2020 roku trwa oferta premierowa, w ramach której słuchawki można kupić za 999 zł , a w prezencie otrzymać opaskę Band 4. Później słuchawki będą dostępne w sugerowanej cenie 1399 zł.

Huawei Eyewear II od Gentle Monster

Drugie z premierowych na polskim rynku urządzeń firmy Huawei to okulary przeciwsłoneczne z wbudowanymi słuchawkami, powstałe przy współpracy z marką Gentle Monster. Zostały one wyposażone w półotwarte głośniki ograniczonym rozpraszaniem dźwięku na zewnątrz. Dzięki temu my będziemy się cieszyć muzyką, a osoby obok nie będą niczego słyszeć.

okulary są dostępne w czarnej wersji kolorystycznej, z gładkimi i lśniącymi zausznikami. Do tego soczewki przeciwsłoneczne firmy Zeiss z ochroną UV kategorii 3 i redukcją olśnienia na poziomie od 82% do 92%. Szkoda, że w komplecie nie ma polaryzacji. Na pocieszenie jest konstrukcja z zawiasami ze stopu tytanu, która zapewnia dużą wygodę podczas noszenia. Natomiast obsługa słuchawek w okularach jest możliwa za pomocą gestów.

Okulary automatycznie wykrywają, czy są noszone, a po zdjęciu przechodzą w tryb czuwania. W komplecie z okularami otrzymamy skurzane etui o wymiarach 176 x 70 x 59 mm, które służy również do ładowania wbudowanej w okulary baterii po pojemności 85 mAh (po podłączeniu go do źródła zasilania przewodem USB). Całość waży 216,5 g. Zgromadzona w akumulatorze okularów energia powinna wystarczyć na 5 godzi słuchania muzyki.

Od 20 do 30 listopada tego roku trwa oferta premierowa, podczas której rekomendowana cena za okulary wynosi 999 zł. Od 1 grudnia za ten produkt będzie trzeba zapłacić 1399 zł.

Źródło tekstu: Huawei, wł.