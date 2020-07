HBO GO w aplikacji Orange Flex.

Od dzisiaj dostęp do serwisu streamingowego HBO GO można aktywować z poziomu aplikacji Orange Flex. Co więcej, specjalnie dla użytkowników oferty Flex operator przygotował promocję – pierwszy miesiąc oglądania HBO GO w prezencie.

Późniejszy koszt korzystania z HBO GO w Orange Flex to 24,90 zł miesięcznie. Aktywacji dokonać można w kilku prostych krokach. Nie trzeba podpinać swojej karty płatniczej w serwisie HBO GO. Płatność zostanie pobrana z karty, która jest dodana w aplikacji Orange Flex, lub ze środków doładowanych poprzez BLIK. Z usługi można zrezygnować w każdym momencie.

HBO GO zawiera obecnie ponad 800 filmów i 300 seriali.

HBO GO bez limitu transferu danych

Warto przypomnieć, że w Orange Flex w usłudze Video Pass można oglądać filmy i seriale bez zużycia transferu danych w najpopularniejszych serwisach wideo (w tym właśnie HBO GO). Członkowie Klubu Flex mają zniżkę 50% na Video Pass na 30 dni. Do Klubu Flex można dołączyć w każdej chwili z poziomu aplikacji Orange Flex.

HBO GO będzie można aktywować w Orange Flex po zaktualizowaniu aplikacji.

Źródło zdjęć: HBO

Źródło tekstu: Orange