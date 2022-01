Apple stanem umysłu: nie masz iPhone'a, nie idę z Tobą do łóżka

Nie ukrywajmy, na Zachodzie komunikator iMessage jest jednym z głównych argumentów przemawiających za kupnem iPhone'a, wszak jego stale rosnąca popularność idzie w parze z niedostępnością na żadnej innej platformie. Nic więc dziwnego, że konkurencyjny Google widzi w tym problem, choć zdaniem starszego wiceprezesa Hiroshiego Lockheimera chodzi nie tyle o samą ekskluzywność narzędzia co o wątek socjotechniczny.

Lockheimer uważa, że forsowanie iMessage, przy jednoczesnym bagatelizowaniu standardu RCS, to dobrze udokumentowana strategia, która ma na celu wymuszenie przejścia z Androida na iOS. Jak uświadamia, przytaczając artykuł Wall Street Journal, Apple na każdym kroku chce manifestować swoją wyjątkowość.

Plan najwyraźniej działa, bo według danych analitycznych przedstawionych przez WSJ w Stanach Zjednoczonych z iPhone'a korzysta aż 87 proc. nastolatków. Inna kwestia to skąd biorą się takie liczby. Jednym z największych zarzutów, jakie padają w cytowanej publikacji, jest kolorystyczna separacja wiadomości. Dla nieświadomych: SMS-y są wyświetlane na smartfonach Apple na tle zielonym, a wiadomości iMessage – niebieskim.

Choć pozornie brzmi to niczym błahostka, prezentowane opinie podkreślają wagę przynależności do ekosystemu. Niektóre są dla posiadaczy innych urządzeń niż iPhone wręcz wykluczające.

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn