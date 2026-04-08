T-Mobile odda ci pieniądze. Są dwie opcje zwrotu

W lutym 2026 r. UOKiK uznał, że T-Mobile niesłusznie zabierał klientom zniżkę za e-fakturę i terminową płatność w sytuacji, gdy spóźnili się oni z opłaceniem rachunku (decyzja nr RKR-1/2026). Według urzędu odebranie tego rabatu działało w praktyce jak niedozwolona kara finansowa. Klient płacił ustawowe odsetki za zwłokę i jednocześnie tracił zniżkę. Prowadziło to do podwójnego karania klienta za to samo przewinienie. Więcej na ten temat w tej informacji.

T-Mobile już zmienił zasady, wprowadzając nowe wzorce umów. Jednocześnie został zobowiązany przez UOKiK do naprawienia szkód wyrządzonych klientom. Dziś operator wydał komunikat w tej sprawie.

T-Mobile: będą rekompensaty dla klientów

Osoby, które straciły wspomniany rabat, otrzymają od operatora rekompensatę. Do wyboru będą dwie opcje zwrotu: tradycyjny przelew środków na konto lub voucher na urządzenia w T-Mobile. Operator skontaktuje się z poszkodowanymi mailowo lub listownie między 25 maja a 11 czerwca 2026 roku. W otrzymanej wiadomości znajdzie się również dokładny termin na podjęcie decyzji.

Swoją preferencję dotyczącą formy zwrotu oraz numer konta bankowego można przekazać do T-Mobile na kilka sposobów:

osobiście w punktach sprzedaży T-Mobile,

wysyłając maila na adres [email protected],

dzwoniąc na infolinię pod numer 602 900 000 lub (22) 413 69 96,

przez formularz internetowy, który będzie aktywny od 25 maja 2026 roku.

Obecni abonenci, którzy nie wybiorą żadnej z powyższych opcji, otrzymają zwrot automatycznie w postaci obniżki na kolejnych fakturach. Klient, który utracił rabat oraz nie otrzyma od T-Mobile prośby o dokonanie wyboru formy wypłaty, będzie mógł to uczynić do 30 listopada 2026 r. Ponadto T-Mobile pozytywnie rozpatrzy wszystkie złożone wcześniej reklamacje w tej sprawie, a pieniądze zwróci na konto bankowe lub potrąci z przyszłych rachunków.