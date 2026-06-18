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T-Mobile wciąż przyspiesza. 5G rośnie w całej Polsce

T-Mobile Polska podsumował swój kolejny sieciowy tydzień. Operator podkreśla, że rozbudowa infrastruktury ma znaczenie nie tylko w dużych miastach, ale też w miejscowościach, do których Polacy najczęściej uciekają na urlop.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:55
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T-Mobile wciąż przyspiesza. 5G rośnie w całej Polsce
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Sieć rośnie w tempie tygodnia

Według najnowszych informacji, łączna liczba stacji bazowych w sieci T-mobile wzrosła do 12763. W samym ostatnim tygodniu uruchomiono 16 nowych stacji, a więc rozbudowa idzie równym, regularnym tempem. To ważny sygnał zwłaszcza teraz, gdy ruch mobilny w sezonie wakacyjnym zwykle rośnie bardzo szybko.

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Operator chwali się też zasięgiem 5G, który obejmuje już 93% populacji. To ważny parametr, który pokazuje, jak szeroko można liczyć na nowoczesną sieć w codziennym korzystaniu z Internetu.

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T-Mobile wciąż przyspiesza. 5G rośnie w całej Polsce
Zasięg 5G i 5G Bardziej w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

5G w paśmie C i 700 MHz

Najmocniej wybrzmiewa rozwój 5G w paśmie C. T-Mobile informuje, że liczba stacji z tym pasmem wzrosła do 5073, a tylko w ostatnim tygodniu uruchomiono je w 52 kolejnych lokalizacjach. Pasmo to ma duże znaczenie dla szybszych transferów i lepszej wydajności sieci, zwłaszcza tam, gdzie z Internetu korzysta jednocześnie wielu użytkowników.

T-Mobile poprawił zasięg między innymi w Bytomiu, Nysie, Raszynie, Skierniewicach i Tychach. Pasmo 3600 MHz dotarło też do nowych miejscowości, w tym Łagiewnik, Nowej Wsi, Stanisławowa, Szydłowca i Wojnicza.

Równolegle przybywa też stacji w paśmie 700 MHz. W tej chwili operator ma ich 772, a w minionym tygodniu uruchomił 18 nowych. To właśnie to pasmo jest szczególnie ważne dla zasięgu w terenie, więc dobrze sprawdza się poza największymi centrami miast i na trasach wakacyjnych przejazdów. Nowe miejscowości z takimi stacjami bazowymi to między innymi Borowo, Jaroszów, Kępno, Niepołomice, Puławy i Siedlce.

T-Mobile wciąż przyspiesza. 5G rośnie w całej Polsce

Wakacje pod zasięgiem

Przekaz T-Mobile jest prosty: można wyjeżdżać nad jezioro, w góry albo do małych, spokojnych miejscowości, a sieć ma być gotowa na relacje, rozmowy i streaming seriali. To też czytelny sygnał marketingowy, bo operator łączy rozwój infrastruktury z sezonem urlopowym i potrzebami użytkowników.

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Źródła zdjęć: Below the Sky / Shutterstock.com, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile