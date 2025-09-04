T-Mobile: zbieraj baterie i telefony, czekają nagrody

W nowej akcji, która wystartowała 1 września, na uczestników czekają nowości i wyjątkowe nagrody, dzięki którym rozwiną kreatywność i zdobędą nowe umiejętności.

Kolejna odsłona ogólnopolskiego programu edukacyjno-ekologicznego „Zbieraj Baterie i Telefony” skierowana jest do wszystkich placówek oświatowych w całym kraju. W ramach inicjatywy organizowanej przez Biosystem SA i wspieranej przez T-Mobile, uczniowie wraz z nauczycielami mogą dołączyć do rywalizacji o atrakcyjne nagrody. Zadanie jest proste: zebrać jak najwięcej zużytych telefonów i baterii. W czasie trwania projektu nauczyciele przeprowadzą także zajęcia o recyklingu i ekologii.

T-Mobile podaje, że poprzednia edycja zakończyła się ogromnym sukcesem – uczniowie zebrali ponad 1,5 tony zużytych telefonów i 172 tony zużytych baterii, które trafiły do recyklingu w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem SA w Bolęcinie. Dzięki temu z odzyskanych materiałów można będzie stworzyć nowe produkty, minimalizując zużycie zasobów naturalnych.

Najlepsze placówki zostały nagrodzone stacjami rowerowymi, konsolami xBox, stołami do piłkarzyków, a także edukacyjnymi robotami i projektorami, a koordynatorzy – bonami zakupowymi.

Nagrody i zasady

W puli znalazły się m.in. okulary VR z zestawem Play Station 5, tablica interaktywna, gra w kosza, zestaw siedzisk edukacyjnych, klocki magnetyczne, zestawy lego czy gry planszowe. Dodatkowo koordynatorzy akcji mogą liczyć na nagrody o wartości 400 zł.