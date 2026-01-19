T-Mobile rozpieszcza kierowców. Tańsze paliwo to nie wszystko

Dziś operator ogłosił kolejną serię promocji, dostępnych w aplikacji „Mój T-Mobile”. Klienci znajdą tam nowe oferty w ramach programu Magenta Moments – rabaty na paliwo na stacjach bp, myjnię bp oraz produkty w Wild Bean Café. Wszystko z myślą o podróżach na ferie i zimowy wypoczynek.

T-Mobile: jak zatankować taniej?

Dla swoich klientów T-Mobile przygotował 3 specjalne oferty. Pierwsza z nich uprawnia do tankowania (maksymalnie 30 litrów) na stacjach bp w całej Polsce z rabatem 40 groszy na litrze. By z niego skorzystać, wystarczy odblokować odpowiednią ofertę za 100 Serc w aplikacji „Mój T-Mobile” i okazać kod sprzedawcy.

Oferta nie dotyczy paliwa LPG (codziennie) oraz Ultimate Diesel (w czwartki i niedziele). W przypadku zakupu paliwa powyżej 30 litrów klient opłaca nadwyżkę według regularnej ceny obowiązującej w momencie zakupu.

Dzięki akcji operatora można też taniej skorzystać z myjni.

Zimowa aura nie sprzyja czystości naszych aut. Dlatego do zniżki na paliwo dorzucamy rabat w wysokości 8 zł na mycie w Programie Podstawowym na myjni automatycznej bp. Kod, który również należy okazać sprzedawcy, można odblokować za 50 Serc – zachęca T-Mobile.

Z kolei dla tych, którzy lubią zrobić sobie przerwę w trakcie jazdy i zjeść lub wypić coś ciepłego, T-Mobile przygotował zniżkę 5 zł na dowolny produkt z oferty Wild Bean Café.