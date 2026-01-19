Wiadomości

T-Mobile rozpieszcza kierowców. Tańsze paliwo to nie wszystko

T-Mobile rusza z nową serią okazji dla swoich klientów, a tym razem szczególnie kusi kierowców. W aplikacji „Mój T-Mobile” czekają bonusy, z których będzie można skorzystać na stacjach bp.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:34
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile rozpieszcza kierowców. Tańsze paliwo to nie wszystko

Dziś operator ogłosił kolejną serię promocji, dostępnych w aplikacji „Mój T-Mobile”. Klienci znajdą tam nowe oferty w ramach programu Magenta Moments – rabaty na paliwo na stacjach bp, myjnię bp oraz produkty w Wild Bean Café. Wszystko z myślą o podróżach na ferie i zimowy wypoczynek.

Dalsza część tekstu pod wideo

T-Mobile: jak zatankować taniej?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja do ciężarówki NAVITEL E777 Truck 7" Europa/Polska
Nawigacja do ciężarówki NAVITEL E777 Truck 7" Europa/Polska
0 zł
419 zł - najniższa cena
Kup teraz 419 zł
Etui KARL LAGERFELD Silicone Double Heads And Circle MagSafe do Samsung Galaxy S25 Edge Różowy
Etui KARL LAGERFELD Silicone Double Heads And Circle MagSafe do Samsung Galaxy S25 Edge Różowy
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Etui 3MK Satin Guardx MagCase do Apple iPhone 16 Przezroczysto-czarny
Etui 3MK Satin Guardx MagCase do Apple iPhone 16 Przezroczysto-czarny
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

Dla swoich klientów T-Mobile przygotował 3 specjalne oferty. Pierwsza z nich uprawnia do tankowania (maksymalnie 30 litrów) na stacjach bp w całej Polsce z rabatem 40 groszy na litrze. By z niego skorzystać, wystarczy odblokować odpowiednią ofertę za 100 Serc w aplikacji „Mój T-Mobile” i okazać kod sprzedawcy. 

T-Mobile rozpieszcza kierowców. Tańsze paliwo to nie wszystko

Oferta nie dotyczy paliwa LPG (codziennie) oraz Ultimate Diesel (w czwartki i niedziele). W przypadku zakupu paliwa powyżej 30 litrów klient opłaca nadwyżkę według regularnej ceny obowiązującej w momencie zakupu.

Dzięki akcji operatora można też taniej skorzystać z myjni.

Zimowa aura nie sprzyja czystości naszych aut. Dlatego do zniżki na paliwo dorzucamy rabat w wysokości 8 zł na mycie w Programie Podstawowym na myjni automatycznej bp. Kod, który również należy okazać sprzedawcy, można odblokować za 50 Serc

– zachęca T-Mobile.

Z kolei dla tych, którzy lubią zrobić sobie przerwę w trakcie jazdy i zjeść lub wypić coś ciepłego, T-Mobile przygotował zniżkę 5 zł na dowolny produkt z oferty Wild Bean Café.

Oferty dostępne są do 3 marca 2026 r. przez 7 dni w tygodniu. Nowe kody pojawiają się w każdą środę. Więcej informacji znajduje się w opisach ofert w aplikacji Mój T-Mobile, zakładka Moments oraz w regulaminach promocji dostępnych na stronie bp.pl.

Image
telepolis
T-Mobile Mój T-Mobile rabat na paliwo tańsze paliwo Magenta Moments bp
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile