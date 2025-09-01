Wiadomości

T-Mobile łączy światłowód i abonament w pakiecie za 75 zł

T-Mobile startuje z nową ofertą dla rodzin i osób, które chcą być w kontakcie bez ograniczeń. W jednym pakiecie znalazł się szybki Internet światłowodowy oraz nielimitowany abonament komórkowy 5G. Operator przygotował też konkurs z nagrodami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:25
1
Internet i telefon w jednej cenie

Nowa propozycja T-Mobile nosi nazwę "W pakiecie lepiej". W cenie 75 zł miesięcznie (cena zawiera rabaty: 10 zł/mies. za zgody marketingowe, 10 zł/mies. za obsługę elektroniczną i 65 zł/mies. za nowy abonament komórkowy) klienci otrzymują Internet światłowodowy do 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i Internetem 5G bez limitu danych i prędkości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do pakietu można dobrać dodatkowy abonament za 55 zł miesięcznie.

Advertisement

Oferta powstała z myślą o rodzinach, które chcą mieć wygodny i stały kontakt. Badania pokazują, że wiele polskich rodzin rzadko planuje wspólny czas, dlatego T-Mobile stawia na rozwiązania, które ułatwiają codzienną komunikację.

Konkurs z nagrodami

8 września 2025 roku ruszy konkurs pod hasłem "Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?". Dziesięć najlepszych haseł trafi na billboardy w całej Polsce. Autorzy otrzymają smartfony T Phone 3 5G wraz z akcesoriami.

T Phone 3
0 opinii
T Phone 3

T Phone 3
0 opinii
Ekran 6.60" IPS LCD
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Zobacz: T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)

Dodatkowo, dziewięćdziesiąt osób otrzyma zestawy upominkowe. Akcja potrwa do 28 września 2025 roku.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile