T-Mobile łączy światłowód i abonament w pakiecie za 75 zł
T-Mobile startuje z nową ofertą dla rodzin i osób, które chcą być w kontakcie bez ograniczeń. W jednym pakiecie znalazł się szybki Internet światłowodowy oraz nielimitowany abonament komórkowy 5G. Operator przygotował też konkurs z nagrodami.
Internet i telefon w jednej cenie
Nowa propozycja T-Mobile nosi nazwę "W pakiecie lepiej". W cenie 75 zł miesięcznie (cena zawiera rabaty: 10 zł/mies. za zgody marketingowe, 10 zł/mies. za obsługę elektroniczną i 65 zł/mies. za nowy abonament komórkowy) klienci otrzymują Internet światłowodowy do 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i Internetem 5G bez limitu danych i prędkości.
Do pakietu można dobrać dodatkowy abonament za 55 zł miesięcznie.
Oferta powstała z myślą o rodzinach, które chcą mieć wygodny i stały kontakt. Badania pokazują, że wiele polskich rodzin rzadko planuje wspólny czas, dlatego T-Mobile stawia na rozwiązania, które ułatwiają codzienną komunikację.
Konkurs z nagrodami
8 września 2025 roku ruszy konkurs pod hasłem "Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?". Dziesięć najlepszych haseł trafi na billboardy w całej Polsce. Autorzy otrzymają smartfony T Phone 3 5G wraz z akcesoriami.
Dodatkowo, dziewięćdziesiąt osób otrzyma zestawy upominkowe. Akcja potrwa do 28 września 2025 roku.