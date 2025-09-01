T-Mobile łączy światłowód i abonament w pakiecie za 75 zł

Internet i telefon w jednej cenie

Nowa propozycja T-Mobile nosi nazwę "W pakiecie lepiej". W cenie 75 zł miesięcznie (cena zawiera rabaty: 10 zł/mies. za zgody marketingowe, 10 zł/mies. za obsługę elektroniczną i 65 zł/mies. za nowy abonament komórkowy) klienci otrzymują Internet światłowodowy do 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i Internetem 5G bez limitu danych i prędkości.

Do pakietu można dobrać dodatkowy abonament za 55 zł miesięcznie.

Oferta powstała z myślą o rodzinach, które chcą mieć wygodny i stały kontakt. Badania pokazują, że wiele polskich rodzin rzadko planuje wspólny czas, dlatego T-Mobile stawia na rozwiązania, które ułatwiają codzienną komunikację.

Konkurs z nagrodami

8 września 2025 roku ruszy konkurs pod hasłem "Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?". Dziesięć najlepszych haseł trafi na billboardy w całej Polsce. Autorzy otrzymają smartfony T Phone 3 5G wraz z akcesoriami.

T Phone 3 0 opinii T Phone 3 0 opinii Ekran 6.60" IPS LCD Pamięć RAM 6 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej