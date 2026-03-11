Wiadomości

5G w paśmie C i 700 MHz. T-Mobile rozbudowuje zasięg

T-Mobile wyraźnie zwolnił z rozbudową sieci 5G. Choć kolejny tydzień przyniósł nowe zasięgi i rozbudowę pasm C oraz 700 MHz, to jednak operatorowi daleko do wyników sprzed kilku miesięcy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11 MAR 2026
12
T-Mobile co tydzień informuje o postępach w rozbudowie swojego zasięgu, podając liczbę całkiem nowych stacji, a także obiektów, które dołączyły do magentowej sieci 5G Bardziej. Choć jeszcze pod koniec zeszłego roku T-Mobile chwalił się dziesiątkami nowych włączeń tygodniowo, w ostatnich tygodniach liczba nowych uruchomień spadła do zaledwie kilku.

T-Mobile: powoli, ale do przodu

I tak też było w ostatnim tygodniu. Do 5G Bardziej w paśmie C dołączyły 4 kolejne stacje, a operator dzięki temu poprawił zasięg nowego standardu w Brzesku i Gorlicach. Na liście znalazły się też dwie całkiem nowe miejscowości w zasięgu: Biskupice Melsztyńskie i Sułkowice. Łączna liczba aktywnych stacji z 5 G w paśmie 3,6 GHz wynosi już 4830.

T-Mobile rozbudowuje też 5G na niskiej częstotliwości 700 MHz, która nie gwarantuje dużych transferów danych, ale zapewnia lepszy zasięg w budynkach i na terenach wiejskich. W ostatnim tygodniu magnetytowy operator uruchomił to pasmo na trzech kolejnych stacjach bazowych. Dzięki temu w zasięgu znalazły się 3 nowe miejscowości: Guzów, Kamionka Wielka i Nagłowice. Łączna liczba stacji z 5G w paśmie 700 MHz zwiększyła się do 585.

Wszystkich stacji bazowych, działających w różnych standardach, T-Mobile ma już 12 673. To oznacza, że w ciągu tygodnia w sieci przybyło w sumie 6 nowych obiektów.

T-Mobile Polska zapewnia dostęp do 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz (pasmo C) z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Bazowe pasmo 5G 700 MHz pozwala osiągnąć realne prędkości porównywalne do LTE, do około 400 MB/s.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile