T-Mobile: prawie nowych 90 stacji z najszybszym 5G

W każdą środę T-Mobile chwali się postępami w budowie zasięgu sieci 5G Bardziej. W tym tygodniu magentowy operator uruchomiliśmy 5G w paśmie C na 14 nowych stacjach bazowych. Czy to dużo? Nie jest to rekord, bo bywało, że w ciągu tygodnia T-Mobile uruchamiał 5G Bardziej na kilkudziesięciu stacjach. Tydzień temu unowocześnił w ten sposób 18 obiektów, o takiej samej liczbie informował dwa tygodnie temu, ale już w pierwszym tygodniu sierpnia chwalił się aż 36 stacjami z 5G Bardziej. W sumie w tym miesiącu T-Mobile unowocześnił 86 stacji bazowych, dzięki czemu obecnie standard 5G w paśmie C dotaczają 4293 obiekty w całej Polsce. W zasięgu szybkiego 5G w T-Mobile jest obecnie ponad połowa populacji Polski.