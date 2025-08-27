T-Mobile: prawie nowych 90 stacji z najszybszym 5G
T-Mobile niespiesznie, ale konsekwentnie rozbudowuje zasięg 5G Bardziej w standardzie C. Jak co tydzień, operator pochwalił się nowymi miejscowościami z szybkim internetem mobilnym oraz wzmocnieniem sieci, tam, gdzie 5G Bardziej już działało wcześniej.
W każdą środę T-Mobile chwali się postępami w budowie zasięgu sieci 5G Bardziej. W tym tygodniu magentowy operator uruchomiliśmy 5G w paśmie C na 14 nowych stacjach bazowych. Czy to dużo? Nie jest to rekord, bo bywało, że w ciągu tygodnia T-Mobile uruchamiał 5G Bardziej na kilkudziesięciu stacjach. Tydzień temu unowocześnił w ten sposób 18 obiektów, o takiej samej liczbie informował dwa tygodnie temu, ale już w pierwszym tygodniu sierpnia chwalił się aż 36 stacjami z 5G Bardziej. W sumie w tym miesiącu T-Mobile unowocześnił 86 stacji bazowych, dzięki czemu obecnie standard 5G w paśmie C dotaczają 4293 obiekty w całej Polsce. W zasięgu szybkiego 5G w T-Mobile jest obecnie ponad połowa populacji Polski.
W tym tygodniu magentowy operator dotarł z sygnałem 5G Bardziej do czterech nowych miejscowości: Ostrzeszowa, Piechowic, Sulechowa i Wrzosów. Ich mieszkańcy powinni teraz dostrzec znaczące przyspieszenie podczas pobierania danych – nawet ponad 1 Gb/s.
T-Mobile wzmocnił także sieć 5G w paśmie C tam, gdzie już wcześnie oferował szybki internet mobilny. Z poprawionego zasięgu mogą teraz korzystać mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, Dzierżoniowa i Pionek.
Magentowy operator zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej w paśmie C gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.