T-Mobile daje 100 GB. Jest tylko jeden warunek

Aż 100 GB danych na 100 dni – tyle można zyskać w nowej promocji T-Mobile. Okazja dotyczy usług na kartę.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:41
T-Mobile daje 100 GB. Jest tylko jeden warunek

T-Mobile uruchomił nową promocję dla klientów korzystających z oferty na kartę. Nazwa promocji – „Bonus 100 GB na 100 dni za zmianę oferty na GO! S” – wyjaśnia to, co najważniejsze. Użytkownicy, którzy zdecydują się na przejście na taryfę GO! S w T-Mobile na kartę, mogą otrzymać jednorazowy pakiet 100 GB internetu mobilnego, ważny przez 100 dni. Okazja dotyczy użytkowników, którzy wciąż jeszcze korzystają z opcji wygaszanej opcji „Bez limitu S” w ofercie „Bez limitów”

T-Mobile wygasił opcję „Bez limitu S” w zeszły miesiącu. Klienci, którzy 28 sierpnia mieli aktywną tę usługę, będą mogli z niej korzystać do końca opłaconego cyklu. Później operator automatycznie przeniesie ich do nowej oferty cyklicznej "GO! S". Na osłodę daje 100 GB.

Z bonusu można skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu podczas zmiany oferty na GO! S, a aktywacja następuje automatycznie w ciągu 24 godzin od przejścia na tę taryfę i jest potwierdzana wiadomością SMS. Pakiet można wykorzystać na transmisję danych w Polsce, w zasięgu sieci T-Mobile. Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą. Jeśli cały bonus zostanie wyczerpany przed upływem 100 dni, dalsze opłaty za transmisję danych będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Promocja nie zwiększa limitu danych w roamingu UE określonego w cenniku usług roamingowych. W przypadku migracji do innych systemów, takich jak Mix, abonament lub zmiany taryfy na Heyah na kartę, bonus jest automatycznie dezaktywowany, a niewykorzystane jednostki przepadają. 

Status bonusowego pakietu można sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile, w sekcji Internet oraz kodem 5122*2#. Użytkownicy będą informowani poprzez SMS o zbliżającym się końcu ważności bonusu oraz o jego wyczerpaniu.

Szczegóły w regulaminie.

telepolis
T-Mobile T-Mobile na kartę Bez limitu S T-Mobile GO! S 100 GB
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile