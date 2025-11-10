Wiadomości

British Airways włącza Starlinka. Internet będzie szybki i darmowy

Linie lotnicze British Airways ogłosiły rewolucję na pokładach. Firma wprowadzi darmowe Wi-Fi zasilane przez Internet ze Starlinków. Ma być szybko, stabilnie i bez opłat dla każdego pasażera.

Starlink w samolocie

Koniec z płaceniem za wolny, zacinający Internet w chmurach. British Airways idzie na całość i inwestuje w Starlinka. To sieć satelitarna Elona Muska, złożona z urządzeń krążących na niskich orbitach okołoziemskich (LEO, Low Earth Orbit).

Dalsza część tekstu pod wideo

Co to oznacza dla pasażera? Przede wszystkim lepszą stabilność i znacznie mniejsze opóźnienia. Internet w samolocie ma wreszcie działać tak, jak ten domowy. British Airways twierdzi, że usługa będzie błyskawiczna. Pozwoli na swobodne streamowanie filmów, pracę online czy prowadzenie rozmów wideo.

Darmowy dla wszystkich, od bramki do bramki

Najważniejsza informacja jest taka, że usługa będzie całkowicie darmowa. Przewoźnik udostępni ją wszystkim pasażerom, niezależnie od klasy biletu. Internet ma działać "od bramki do bramki" (gate-to-gate). Nie trzeba będzie czekać na osiągnięcie wysokości przelotowej, aby się połączyć.

Wdrożenie nowej technologii ma rozpocząć się w 2026 roku. Starlink trafi zarówno na maszyny krótko-, jak i długodystansowe. Sean Doyle, prezes British Aiways, nazwał to przełomem. Podkreślił, że szybkie Wi-Fi pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji, szczególnie na krótkich trasach w Europie.

To część większej układanki

Nowe Wi-Fi to element gigantycznego planu transformacji. Brytyjczycy wykładają na niego łącznie 7 miliardów funtów (niemal 34 mld zł). Linia chce w ten sposób fundamentalnie zmienić doświadczenia klientów.

Pieniądze idą nie tylko w łączność satelitarną. Od 2024 roku British Airways wprowadziło już podobno ponad 1000 mniejszych i większych inicjatyw. To między innymi zupełnie nowe poczekalnie lotniskowe w Miami i Dubaju oraz remont 15 innych (np. w Seattle i Singapurze).

Firma odebrała też ponad 35 nowych samolotów, w tym ciche A320neo. British Airways chwali się też najlepszą punktualnością od 2012 roku. Podobno to zasługa wdrożenia technologii AI i uczenia maszynowego, które pomagają przewidywać awarie i lepiej zarządzać operacjami.

Wkrótce kolejne inwestycje. Przewoźnik zapowiada długo wyczekiwaną nową Pierwszą Klasę. Pasażerowie dostaną tam najszerszy i najdłuższy fotel w historii linii, który zmieni się w łóżko. Do tego 32-calowy ekran 4K. W 2026 roku do floty dołączą kolejne nowe maszyny, w tym Boeingi 787-10. Pojawi się też zupełnie nowa aplikacja mobilna.

telepolis
