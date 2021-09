Xiaomi 11 Lite 5G NE – producent uchyla rąbka tajemnicy

15 września Xiaomi zaprezentuje telefony Xiaomi 11T i 11T Pro. Producent już potwierdził tę informację, podając oficjalnie, że nowe modele otrzymają aktualizacje dla trzech przyszłych generacji systemu Android, czyli do Androida 14 włącznie. Filmowe możliwości tych telefonów Xiaomi sugerowało także w serii tweetów.

Tym razem chiński producent potwierdził coś innego – istnienie jeszcze jednej nowości. W krótkiej animacji widać zarysy obudowy telefonu oraz informację „Nachodzi nowy Lite”. Urządzenie również ma się pojawić na premierze 15 września.

Something new is right around the corner. ❄️



Get ready for the special date!



2021.9.15|20:00 GMT+8 #XiaomiProductLaunch #Xiaomi11LiteSeries pic.twitter.com/ekjLXo4RJL