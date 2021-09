Xiaomi 11T i 11T Pro – tak wyglądają nowe flagowce. Będzie ładowanie 120 W

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się premiera smartfonów Xiaomi Mi 11T oraz Mi 11T Pro, czyli z założenia tańszych wariantów obecnych flagowych modeli. Specyfikacja nadchodzących nowości jest już częściowo znana, a teraz potwierdzony został ich wygląd.

Nowe smartfony Xiaomi 11T i Xiaom 11T Pro to następcy modeli z linii Xiaomi Mi 10T, a zarazem kolejne warianty obecnych flagowców Xiaomi Mi 11. Oczekuje się, że urządzenia będą tańszymi wariantami Mi 11, chociaż najnowsze przecieki dotyczące cen zupełnie na to nie wskazują, co więcej – sugerują, że nowości Xiaomi wymagać będą wyłożenia co najmniej ok. 3400 zł za najsłabszy model. To znacznie powyżej tego, na co liczyli fani marki.

Zobacz: Xiaomi Mi 11T i 11T Pro – poznaliśmy europejskie ceny smartfonów

Doniesienia o cenach mogą jednak nie być precyzyjne, bardziej wiarygodne wydają się za to rendery przedstawiające Xiaomi 11T. Dokładniej rzecz biorąc, są to grafiki przedstawiające telefon w etui, ale zdradzają istotne szczegóły i dotyczyć mają także modelu Xiaomi 11T Pro.

Z renderów wynika, że Xiaomi 11T i 11T Pro będą miały okrągłe wycięcie w górnej, środkowej części ekranu na aparat selfie, natomiast z tyłu znajduje się dość tradycyjna w kształcie wyspa fotograficzna, z dwoma dużymi obiektywami, jednym mniejszym, doświetleniem LED i czujnikiem podczerwieni. Napis zdradza rozdzielczość głównej matrycy – 108 Mpix.

Xiaomi 11T Pro z ładowaniem 120 W

Xiaomi potwierdziło już na Twitterze, że wyżej pozycjonowany model Xiaomi 11T Pro będzie miał ładowanie HyperCharge o mocy 120 W. Wcześniej krążyły takie pogłoski, ale teraz producent w pełni to przyznał. Z kolei Xiaomi 11T powinien otrzymać wolniejsze ładowanie 67 W. W obydwu przypadkach pojemność akumulatora to 5000 mAh.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W — Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021

Z innych doniesień wynika, że telefony zostaną wyposażone w ekrany AMOLED o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz. Model 11T Pro będzie napędzany przez układ Snapdragon 888, natomiast do 11T trafi Dimensity 1200. Spodziewane warianty pamięci to 8 GB RAM + 128 GB ROM i 8 GB RAM + 256 GB ROM. Telefony dostępne będą w kolorach szarym Meteorite Gray, niebieskim Celestial Blue i białym Moonlight White.

Premiera telefonów Xiaomi 11T i 11T Pro odbędzie się 15 września.

Zobacz: Miliard wyświetleń na YouTube? Xiaomi rozpoczęło festiwal filmów nagranych smartfonami

Zobacz: Xiaomi zapowiada premierę serii Xiaomi Mi 11T

