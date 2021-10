Seria Galaxy S22 z szybkością ładowania jak tanie średniaki

Fani smartfonów Galaxy czekają już na premierę nowej generacji flagowców Galaxy S22, jednak ich entuzjazm na pewno opadnie, gdy potwierdzą się najnowsze doniesienia o szybkości ładowania.

Szybkość ładowania w smartfonach Samsunga to od jakiegoś czasu coraz bardziej zauważalna wada nawet topowych modeli Galaxy. Gdy chińskie marki, jak Xiaomi, Oppo czy Realme oferują prędkości rzędu 65 W albo nawet powyżej 100 W i to coraz częściej nawet w modelach ze średniej półki (np. 65 3 w Realme GT ME), Samsung zaoferował maksymalnie 45 W w modelach z 2019 roku. To teoretyczne 45 W okazało się też mało efektywne i niewiele szybsze niż 25 W, które później trafiło do zeszłorocznej serii Galaxy S21.

W lipcu w sieci pojawiły się doniesienia, że tym razem Samsung da coś więcej, a seria Galaxy S22 otrzyma szybkie ładowanie 65 W. Przeczą temu jednak najnowsze informacje pochodzące z chińskiego biura certyfikacji 3C. Są to oficjalne dane przedstawione przez chiński oddział Samsunga. Wynika z nich, że telefony o symbolach SM-S9080 (Galaxy S22 Ultra), SM-S9060 (Galaxy S22 Plus) i SM-S9010 (Galaxy S22) zapewnią tylko ładowanie 25 W (9V, 2,77A), czyli takie samo, jak w poprzedniej generacji. Z certyfikacji 3C wynika też, że opcjonalnym dodatkiem do serii Galaxy S22 ma być ładowarka EP-TA800, czyli model dobrze znany już z rynku od około dwóch lat.

Dane z 3C wyglądają na wiarygodne, więc nie zapowiada się to najlepiej dla fanów marki. Z wcześniejszych przecieków, również bazujących na danych certyfikacyjnych (tym razem z Korei), wynika ponadto, że flagowce Samsunga nie zaskoczą szczególnie pojemnościami baterii. Galaxy S22 Ultra otrzyma solidne 5000 mAh, Galaxy S22 Plus – też przyzwoite 4500 mAh, ale podstawowy Galaxy S22 zaledwie 3700 mAh, czyli już zdecydowanie za mało do komfortowej pracy na co dzień.

