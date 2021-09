Samsung Galaxy S22 będzie niewielki i będzie miał małą baterię

Samsung Galaxy S22 to nadchodząca generacja flagowców koreańskiej firmy. Wygląda jednak na to, że Samsung bardzo mocno zainspirował się konkurentami z Apple'a.

Samsung nigdy tego nie przyzna, ale w wielu rzeczach wzoruje się na Apple'u. Często w większym stopniu niż jego chińscy konkurenci. Teraz wygląda na to, że Samsung chce być jak Apple w kwestii rozmiaru. Chodzi tu zarówno o przekątną wyświetlacza, jak i o pojemność akumulatora. Samsung Galaxy S22 będzie mniejszy niż Apple iPhone 13. Do tej pory to Apple słynął z najbardziej kompaktowych telefonów z najwyższej półki. Jedynymi konkurentami starali się być Sony (z serią Xperia 5) i ostatnio Asus (którego ZenFone 8 wreszcie jest flagowcem z Androidem poniżej 6 cali).

Nowy flagowiec Samsunga ma mieć przekątną 6,06 cala. To mniej niż 6,2 cala w przypadku poprzednika. Mniejszy niż zwykle ma być też niestety akumulator. Ma on mieć bowiem pojemność 3700 mAh. To mniej niż wszyscy konkurenci poza dwiema firmami: Google i Apple. Samsung zapomniał jak widać, że Apple ma szyty na miarę system operacyjny i równie doskonale dobrany układ. Wygląda na to, że Samsung naprawdę wierzy w swojego Exynosa 2200. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że Samsung Galaxy S22 będzie miał aparat główny 50 Mpix.

Źródło zdjęć: samsung

Źródło tekstu: UniverseIce