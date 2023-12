Galaxy S23 FE debiutuje w Polsce. Samsung kusi zwrotem na kartę

Po ponad 2 miesiącach od premiery Samsung Galaxy S23 FE w końcu trafił do Polski. Na start jest promocja typu cashback, dzięki której można odzyskać 300 zł w formie zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych.

Samsung Galaxy S23 FE to najnowszy przedstawiciel smartfonów z linii Fun Edition, a jednocześnie ostatni model z serii Galaxy S23, z którą dzieli wzornictwo z charakterystycznym wykończeniem tylnych aparatów fotograficznych oraz flagowe wyposażenie. To na przykład jasny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X FullHD+ o przekątnej 6,4 cala i odświeżaniu z częstotliwością do 120 Hz. Dzięki technologii Vision Booster ekran dopasowuje się do warunków oświetleniowych i pozostaje czytelny nawet w pełnym świetle słonecznym.

Galaxy S23 FE oferuje zaawansowany zestaw aparatów, które rejestrują zdjęcia i filmy z dużą szczegółowością. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix, a towarzyszą jej aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz 8-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3X. Przedni aparat ma rozdzielczość 10 Mpix. Funkcja Nightography w Galaxy S23 FE umożliwia robienie wyraźnych selfie i portretów w realistycznych kolorach nawet w ciemności – tak przynajmniej obiecuje producent. Dzięki zaawansowanej cyfrowej stabilizacji obrazu użytkownicy mogą robić stabilne zdjęcia w ruchu za pomocą tylnego aparatu z optycznym stabilizatorem obrazu.

Debiutujący w Polsce smartfon firmy Samsung jest napędzany układem Exynos 2200, produkowanym w technologii 4 nm, który ma zapewnić użytkownikom niezawodną wydajność. SoC współpracuje z 8 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Na wyposażeniu urządzenia znalazła się funkcja Ray Tracing, czyli technikę renderowania grafiki, która sprawia, że odbicia, światła i cienie w grze odzwierciedlają rzeczywisty świat. A to wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 35 W (od 0 do 50% w 30 minut), a także ładowaniem bezprzewodowym i bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym.

Wytrzymałość konstrukcji smartfonu Galaxy S23 FE zapewnia obecność szkła Gorilla Glass 5 i certyfikat wodoszczelności IP68. Samsung gwarantuje również cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego Android oraz pięć lat aktualizacji zabezpieczeń. Smartfon, podobnie jak pozostałe urządzenia Galaxy jest chroniony przez system Samsung Knox. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to Android 13 z interfejsem One UI.

Samsung Galaxy S23 FE został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Dostępność i cena, promocja na start

Samsung Galaxy S23 FE trafił do Polski w czterech podstawowych wersjach kolorystycznych: miętowej, grafitowej, beżowej i purpurowej. W sklepie na stronie samsung.com/pl dostępne są również dwa ekskluzywne kolory, niebieski i pomarańczowy. Wariant 8/128 GB został wyceniony na 3199 zł, natomiast za wersję 8/256 GB trzeba zapłacić 3499 zł.

Kupując smartfon do końca grudnia 2023 roku, można skorzystać z promocji Samsung Cashback. Aby dać sobie szansę na odzyskanie 300 zł na kartę Visa do płatności mobilnych, należy aktywować zakupione urządzenie do 7 stycznia 2024 roku, a następnie do 14 stycznia odebrać unikalny kod w aplikacji Samsung Members. Kolejny krok to pobranie aplikacji Samsung Zwrot na Kartę i wprowadzenie w niej otrzymanego kodu przed 21 stycznia 2024 roku. Środki powinny być dostępne w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji przez wydawcę karty.

Aby zakup Galaxy S23 FE liczył się w promocji, musi być dokonany u partnera handlowego wymienionego w regulaminie.

