Masz samsunga? Niemcy ubiją ci znaną aplikację

Koncern medialny Axel Springer zapowiedział zamknięcie usługi Upday. Ten serwis informacyjny dobrze znają użytkownicy smartfonów Samsunga, choć nie wszystkim przypadł do gustu.

Niemiecko-szwajcarski koncern Axel Springer potwierdził, że do końca bieżącego roku zamknie swój serwis informacyjny Upday. Co prawda nie oznacza to definitywnego końca tej platformy, bo firma zapowiada, że ponownie ją uruchomi w połowie 2024 roku jako usługę informacyjną bazującą na sztucznej inteligencji, jednak koncern potwierdził też, że z końcem 2023 roku kończy współpracę z Samsungiem.

Aplikacja Upday była dobrze znana użytkownikom telefonów Samsung Galaxy. W 2015 roku koreański gigant zawarł umowę z grupą Axel Springer i odtąd na panelu położonym na lewo od głównego pulpitu wyświetlał się strumień z wiadomościami ze świata oraz lokalnymi. Samsung chciał w ten sposób stworzyć alternatywę dla usługi Google Discover, domyślnej dla smartfonów z Androidem. Treści Upday tworzyły regionalne zespoły dziennikarzy, w tym także w Polsce. Aplikacja jest obecnie dostępna w 34 krajach świata.

Upday jako strumień aktualności nie zdobył chyba uznania użytkowników telefonów Samsung, bo ostatecznie producent wrócił do Google Discover, a wcześniej aplikacja Upday została zintegrowana z Samsung Free. Upday wciąż jest dostępny jako osobna aplikacja, ale w sklepie Galaxy Store jest sporo narzekań – na reklamy, problemy z działaniem, niewygodny interfejs czy jednostronne treści.

Zapowiedź koncernu Axel Springer ma jeszcze inny kontekst. Ze 150 redaktorów Upday pracę przy tym projekcie zachowa tylko 70, los pozostałych na razie jest niejasny. Nowa wersja platformy ma badać „możliwości, jakie sztuczna inteligencja stwarza dla dziennikarstwa i branży prasowej”. Ta zapowiedź wywołała komentarze, że w ten sposób niemiecko-szwajcarska grupa medialna szuka oszczędności, zamierzając zastąpić dziennikarzy generatorem wiadomości zarządzanym przez sztuczną inteligencję.

