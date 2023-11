Idą zmiany w Google Discover. Odkrywcy poczują dreszczyk emocji

Google Discover dorósł do swojej dumnej nazwy. Narzędzie to w końcu pozwoli wyjść poza bieżące wiadomości i odkryć coś nowego.

Google Discover, czyli mechanizm podsuwający nam niekończący się strumień wiadomości i artykułów, czekają ciekawe zmiany. Przy nagłówkach i podsumowaniach artykułów znajdziemy nowe elementy, pozwalające zbadać temat głębiej, sugerujące temat wyszukiwania albo wprost podsuwające informacje o miejscu czy osobie. Jako że Google Discover czerpie z indywidualnej historii przeglądania stron w Google Chrome i wyszukiwania w Google, ma szansę być bardzo dobrym nauczycielem.

Odkrywaj w Google Discover

Aktualnie Google Discover niewiele różni się od zwykłego portalu informacyjnego. Czy to w przeglądarce, czy na jednym z ekranów domowych Androida, dostaniesz po prostu ścianę wiadomości bez pola manewru. Nawet Google News wypada lepiej, gdy chodzi o zdobywanie nowej wiedzy, a przecież powstał do zupełnie innego celu – do podsuwania wiadomości przedstawionych z różnych perspektyw. Dlatego zmiana w Google Discover niezmiernie mnie cieszy.

Google Discover wraca do korzeni. Niektórzy użytkownicy znów mają możliwość eksplorowania informacji związanych z interesującym tematem. Podstawą niezmiennie jest artykuł informacyjny. Mogą mu jednak towarzyszyć dodatkowe informacje i interaktywne elementy. Niestety nie mamy dostępu do nowego Discovera w Polsce, więc posłużę się przykładem z Android Police i smartfonu Google Pixel.

W przykładzie powyżej można zauważyć, że przy przepisie na łososia znajduje się propozycja wyszukiwania podobnego hasła. To bardzo cenne, gdy trzeba znaleźć kulinarną inspirację. Nieco niżej znajduje się artykuł o sławnym cieście truskawkowym, które przygotowywała Rosalyn Carter. Tu zaś można szybko dowiedzieć się, o kim mowa, z użyciem wyszukiwania.

Niestety to wszystko wygląda jak eksperyment. Stopki są umieszczone bez dopasowania do szerokości widoku artykułu, sugestie wyszukiwania pojawiają się średnio przy jednej na trzy pozycje. Widać je w Pixel Launcherze, w aplikacji Google Discover i na stronie otwartej w Google Chrome, ale nie wszyscy użytkownicy zobaczą nowość we wszystkich trzech miejscach. Wcześniej niektórzy widzieli nad artykułami udawany pasek wyszukiwania, który pełnił podobną funkcję – proponował, czego można poszukać, by dowiedzieć się więcej na jakiś temat.

Zobacz: Google News Showcase w kolejnym kraju. Wolisz to, czy Discover?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gabo_Arts / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Police