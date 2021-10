Samsung Galaxy S22 na nowych renderach

Rok 2021 powoli zbliża się do końca, więc coraz mniej czasu pozostało do premiery nowych flagowców firmy Samsung. Jeden z nich, Galaxy S22 Ultra, ma mieć chowany w obudowie rysik S Pen oraz zestaw czterech aparatów fotograficznych na tylnym panelu.

Niedawno widzieliśmy rendery pokazujące możliwy wygląd smartfonu Samsung Galaxy S22 Ultra, które powstały na podstawie opublikowanych w Internecie zdjęć aluminiowego manekina tego modelu, z którego korzystają producenci etui na telefon. Znalazła się tam tylna "wyspa" fotograficzna w kształcie litery P (poniżej), która jednak nie musi odpowiadać rzeczywistości.

Serwis LetsGoDigital opublikował nowe rendery stworzone na podstawie dotychczasowych przecieków i plotek na temat smartfonu przez grafika Parveza Khana, znanego jako Technizo Concept. W tym przypadku są dwie "wyspy" położone obok siebie. Taki układ wygląda zdecydowanie lepiej.

Konfiguracja tylnego zestawu fotograficznego ma zawierać główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Raczej nie możemy liczyć na to, że znajdzie się tu zaprezentowana niedawno matryca o rozdzielczości 200 Mpix. W komplecie znajdą się trzy dodatkowe aparaty, prawdopodobnie z matrycami o rozdzielczości 12 Mpix: ultraszerokokątny, teleobiektyw z powiększeniem optycznym 3x oraz teleobiektyw peryskopowy z powiększeniem optycznym 10x. Wszystkie cztery mają zostać wyposażone w optyczną stabilizację obrazu, której wcześniej nie było w aparacie ultraszerokokątnym. Nie powinno tu również zabraknąć laserowego autofocusu, jak w tegorocznym modelu Galaxy S21 Ultra.

Przedni aparat może mieć ponownie rozdzielczość 40 Mpix z obiektywem w otworze wyciętym w wyświetlaczu. Samsung raczej nie zdecyduje się na zastosowanie aparatu do selfie ukrytego pod panelem AMOLED, jak w Galaxy Z Fold3, ponieważ to wciąż rozwiązanie nie dające zdjęć o odpowiednio dobrej jakości. Fold jednak ma też dodatkowy, bardziej tradycyjny aparat do selfie w ekranie okładki.

Samsung Galaxy S22 Ultra może zostać wyposażony w 6,8-calowy, zakrzywiony na bokach wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz. Ten będzie można obsłużyć rysikiem S Pen, który prawdopodobnie będzie się chował wewnątrz obudowy smartfonu, jak w dotychczasowych modelach z serii Galaxy Note. Smartfon będzie zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym (45 W) i bezprzewodowym, a nad całością będzie czuwać system Android 12 z interfejsem One UI 4. Posiadacze nowego flagowca będą mogli liczyć na 3 lata dużych aktualizacji systemu Android oraz 4 lata aktualizacji oprogramowania.

Dużą niewiadomą pozostaje cena urządzenia, która - z powodu rysika S Pen w zestawie - może wzrosnąć w stosunku do Galaxy S21 Ultra. Z drugiej jednak strony Samsung przekonał się na własnej skórze, że korzystna cena składanego modelu Galaxy Z Flip3 pozytywnie wpłynęła na jego powodzenie sprzedażowe.

