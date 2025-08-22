Było 649 zł, a jest 299 zł. x-kom znowu pozamiatał
Dawniej panowało przekonanie, że jak PC to tylko klawiatura i myszka, a pady to są dobre dla konsol. To jednak nie do końca jest prawda, chociaż oczywiście bogactwo przycisków na klawiaturze w wielu grach usprawnia zabawę.
Dobrym przykładem jest tu seria Mass Effect, w której w dwóch ostatnich częściach trylogii przypisywałem szereg umiejętności pod klawisze numeryczne, natomiast na padzie mogłem mieć przypisanych jedynie 3 i resztę wybierałem z koła wyboru. Problem ten jednak nie dotyczy użytkowników, którzy zdecydują się na SCUF Envision Pro. Jest to cacko, które można obecnie kupić w znacznej promocji.
SCUF Envision Pro
Ten kontroler to prawdziwa bestia. Oferuje on mechaniczne przełączniki w przyciskach ABXY, co podnosi precyzję ich wciśnięć. Podobnie sytuacja ma się z D-padem. Jego spusty mają natomiast regulowany skok, co pozwala na dostosowanie ich zależnie od gry, w którą gramy. Jednak prawdziwym przełomem jest obecność aż 11 programowalnych przycisków, dzięki którym możemy zapomnieć o zabawie w kole wyboru, a przypisać to, czego potrzebujemy pod jeden klawisz.
Dodatkowo kontroler ten pracuje zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. A w dzisiejszej promocji może być Wasz za jedyne 299 zł, czyli aż o 350 zł taniej. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.