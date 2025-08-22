W Action znajdziesz teraz naprawdę sprytny sprzęt. Nic, tylko brać

Dlatego też dobra podstawka to… no cóż, podstawa. Jednak ta z Action pozwala na jeszcze więcej. Tak właściwie jest to powerbank o pojemności 5000 mAh oferujący ładowanie za pomocą technologii Qi. I to nie byle jakie, a z mocą 15 W, czyli naprawdę szybkie. Taki iPhone 16 zostanie przez niego naładowany od zera do pełna i jeszcze nieco mocy w nim pozostanie.

Powerbank podstawka z Action

Najważniejszy jest tu jednak sposób montażu. Otóż ten opiera się na technologii MagSafe. Tym samym smartfon przywiera do podstawki magnetycznie. Bądźmy jednak szczerzy: nie każdy ma iPhone. Na szczęście w zestawie dorzucane są także dwa dodatkowe magnetyczne krążki, które możemy przykleić do naszego smartfona, lub jego etui. W ten sposób zyskują one zbliżone możliwości jak smartfon od Apple.