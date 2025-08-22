To najważniejszy sukces medycyny. Szczepionka na raka stała się faktem
Nowotwory, ujmując dość poetycko, występują wtedy, kiedy część naszego ciała osiąga nieśmiertelność. To właśnie dlatego ich leczenie jest tak trudne: próbujemy zabić coś, co znalazło sposób na ucieczkę przed śmiercią.
Dotychczasowe metody są niezwykle inwazyjne. Sprowadzają się one do tego, że albo nowotwór wycinamy z naszego ciała — jeśli mamy szczęście i jest to możliwe, albo zatruwamy nasz organizm i mamy nadzieję, że padnie on przed nami. Pojawiła się jednak jeszcze jedna, trzecia opcja.
Szczepionka na nowotwory
Ta właśnie z pozytywnym wynikiem przeszła testy na myszach. Mowa tu o szczepionce mRNA. Co więcej, jest ona szczepionką uniwersalną, która działa na każdy z rodzajów nowotworu w podobnym stopniu. Opis jej działania jest niezwykle prosty: pobudza ona układ odpornościowy do działania.
Ten przestaje ignorować nowotwory i przechodzi do ostrej walki z nimi. Natomiast połączenie tej terapii z podawaniem leków antynowotworowych daje oszałamiające rezultaty. Naukowcy już planują rozpoczęcie testów na ludziach.