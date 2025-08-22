Nauka

To najważniejszy sukces medycyny. Szczepionka na raka stała się faktem

Nowotwory, ujmując dość poetycko, występują wtedy, kiedy część naszego ciała osiąga nieśmiertelność. To właśnie dlatego ich leczenie jest tak trudne: próbujemy zabić coś, co znalazło sposób na ucieczkę przed śmiercią.

To najważniejszy sukces medycyny. Szczepionka na raka stała się faktem

Dotychczasowe metody są niezwykle inwazyjne. Sprowadzają się one do tego, że albo nowotwór wycinamy z naszego ciała — jeśli mamy szczęście i jest to możliwe, albo zatruwamy nasz organizm i mamy nadzieję, że padnie on przed nami. Pojawiła się jednak jeszcze jedna, trzecia opcja.

Szczepionka na nowotwory

Ta właśnie z pozytywnym wynikiem przeszła testy na myszach. Mowa tu o szczepionce mRNA. Co więcej, jest ona szczepionką uniwersalną, która działa na każdy z rodzajów nowotworu w podobnym stopniu. Opis jej działania jest niezwykle prosty: pobudza ona układ odpornościowy do działania.



 Ten przestaje ignorować nowotwory i przechodzi do ostrej walki z nimi. Natomiast połączenie tej terapii z podawaniem leków antynowotworowych daje oszałamiające rezultaty. Naukowcy już planują rozpoczęcie testów na ludziach. 

Zródła zdjęć: Billion Photos / shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily