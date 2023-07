Galaxy M34 5G jest tani i dostanie Androida 17. Ma też wielką wadę

Samsung zaprezentował nowy smartfon z budżetowej serii Galaxy M – czyli Galaxy M34 5G. To ciekawie się zapowiadający model z ekranem SAMOLED, aparatem 50 Mpix i dużym akumulatorem 6000 mAh.

Premiera Samsunga Galaxy M34 5G odbyła się w Indiach, gdzie telefon za kilka dni wchodzi do sprzedaży, jednak wiele wskazuje na to, że wkrótce ten model dotrze też w nasze rejony świata, również do Polski jako następca dostępnego u nas Galaxy M33 5G.

Samsung Galaxy M34 5G wyposażony jest w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340), z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą 1000 nitów.

Jego sercem jest dobrze znany i niezbyt udany układ Exynos 1280 (5 nm, do 2,4 GHz), który napędzał również zeszłoroczny model Galaxy M33 5G – co wydaje się największym mankamentem nowego telefonu. Idealnym układem byłby bardziej wydajny Exynos 1330. Dostępne są dwie wersje pamięci RAM – 6 oraz 8 GB i tylko jeden wariant pamięci wewnętrznej 128 GB, którą można rozbudować kartą microSD o pojemności 1 TB.

Galaxy M34 5G ma złącze Dual SIM, pozwala łączyć się z 5G, Wi-Fi 6 ax (2,4 + 5 GHz) i Bluetooth 5.2. W wersji indyjskiej nie ma aktywnego NFC, ale u nas telefon na pewno otrzyma tę funkcję.

Na obudowie nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm, smartfon oferuje też dźwięk Dolby Atmos.

Sekcję foto tworzy potrójny układ tylnych aparatów – 50 Mpix z OIS, szerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix – a także przedni aparat 13 Mpix.

Wyróżnikiem serii Galaxy M są duże akumulatory i w Galaxy M34 5G również go nie zabrakło – ma pojemność 6000 mAh. Można go ładować z mocą 25 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1, a producent obiecuje aż 4 generacje aktualizacji systemu (czyli do Androida 17) i pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

W Indiach Galaxy M34 5G będzie dostępny do 15 lipca. Ceny zaczynają się od 18 999 rupii (943 zł) za model 6 GB, natomiast wersja 8 GB oznacza wydatek 20 999 rupii, czyli 1042 zł. W Polsce należy oczekiwać kwot zaczynających się od około 1200 zł. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy smartfon wejdzie na inne rynki.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: wł.