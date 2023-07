Galaxy S23 FE zadebiutował w Geekbench. Mamy ważne potwierdzenie

Zapowiadana od miesięcy premiera Galaxy S23 FE jest już coraz bliżej, bo smartfon dla fanów Samsunga trafił właśnie na testy w Geekbench. Tym samym zyskaliśmy ważne potwierdzenie dotyczące specyfikacji urządzenia.

Samsung Galaxy S23 FE, czyli flagowiec w tańszej wersji Fan Edition, to model, na który czeka wielu sympatyków marki Samsung. Dotąd pojawiał się tylko w przeciekach, teraz jednak trafił do Geekbench, dzięki czemu wiadomo, że sercem smartfonu jest układ Exynos 2200. Model o symbolu SM-S711B z pamięcią RAM o wielkości 8 GB i Androidem 13 w teście GPU w Geekbench 6.1 uzyskał 8986 punktów OpenCL.

Wynik w nowej wersji Geekbench jest nieporównywalny do tego, co dostarczały poprzednie wersje aplikacji, więc jest mniej istotny. Najważniejsze jest potwierdzenie, że w telefonie wykorzystywany jest Exynos 2200. To niezbyt dobrze oceniany układ, który zadebiutował wraz z serią Galaxy S22 i był krytykowany m.in. za przegrzewanie się.

Wcześniej jako możliwą alternatywę dla Galaxy S23 FE wskazywano układ Snapdragon 8+ Gen 1, jednak szanse na to maleją. Wciąż jest możliwe, że wyjdą dwie edycje, jedna z układem Qualcomma, jednak pojawiają się też doniesienia, że to Exynos 2200 trafi do wersji globalnej. Samsung ma w ten sposób oczyścić magazyny ze starej jednostki. Nadzieję daje tylko to, że od premiery Galaxy S22 układ został programowo zoptymalizowany przez producenta, a najnowsza edycja One UI 5.1 powinna zapewnić wyższą kulturę pracy.

Z poprzednich doniesień wynika także, że Galaxy S23 FE otrzyma główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, dostępny będzie z 6 lub 8 GB pamięci RAM i z 128 lub 256 GB pamięci masowej. Energię ma dostarczyć akumulator o pojemności 4500 mAh z ładowaniem o mocy do 25 W. Wszystkim będzie dyrygował Android 13 z One UI 5.1.

Samsung Galaxy S23 FE pojawił się już wcześniej na renderach, dzięki czemu znamy jego wygląd – obudowa przypomina podstawową serię Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 FE ma wejść na rynek w trzecim kwartale 2023 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, @Onleaks

Źródło tekstu: GSM Arena