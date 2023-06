Samsung Galaxy S23 FE nadchodzi. Tak ma wyglądać

Samsung ma zamiar wrócić do oferowania smartfonów o flagowej specyfikacji w bardziej przystępnie, czemu ma służyć nadchodzący model Galaxy S23 FE. Właśnie się dowiedzieliśmy, jak to urządzenie ma wyglądać. Zaskoczenia nie ma.

Galaxy S23 FE to smartfon firmy Samsung, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Urządzenie ma mieć wymiary 158 x 76,3 x 8,2 mm, czyli będzie nieco węższe i grubsze niż Samsung Galaxy S21 FE (155,7 x 74,5 x 7,9 mm). Nowy smartfon ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala, taki sam jak w urządzeniu z początku 2022 roku.

Jeśli wierzyć dotychczasowym doniesieniom, Samsung Galaxy S23 FE będzie napędzany układem Exynos 2200. Ten jednak podobno został przeprojektowany przez koreańskiego producenta, by poprawić jego wydajność. Mówi się także o głównym aparacie fotograficznym o rozdzielczości 50 Mpix, a także 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 25 W (czyli niezby szybkim, jak na obecne standardy).

Samsung Galaxy S23 FE na renderach

A jak to nowe urządzenie będzie wyglądać? Odpowiedzi na to pytanie udzielają rendery opublikowane w sieci. Pokazują one, że nadchodzący smartfon będzie bardzo podobny do smartfonów Galaxy S23 i Galaxy S23+. Dostaniemy płaski ekran, zaokrągloną ramkę oraz obiektywy tylnych aparatów tworzące trzy oddzielne "wyspy" fotograficzne.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy S23 FE ma zostać wprowadzony na wybrane rynki w trzecim kwartale 2023 roku, natomiast szersza dostępność smartfonu ma mieć miejsce w ostatnim kwartale tego oraz pierwszym kwartale przyszłego roku. Nie znamy jeszcze ceny urządzenia. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S21 FE 6/128 GB wszedł na polski rynek z ceną 3499 zł.

