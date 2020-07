Poznaliśmy datę debiutu OnePlusa Nord

Z każdą chwilą zbliżamy się do wyczekiwanego debiutu telefonu OnePlus Nord. Wszystko wskazuje na to, że właśnie poznaliśmy datę premiery.

OnePlus Nord ma za sobą dość specyficzną historię. Najpierw telefon miał nie powstać wcale, potem miał się pojawić w kwietniu jako OnePlus 8 Lite, potem w lipcu jako OnePlus Z, w końcu stanęło na nazwie OnePlus Nord. W międzyczasie specjaliści od marketingu marki próbowali być zabawni i reklamowali swój nadchodzący produkt hasztagiem #OnePlusLiteZThing. Zmienił się też układ. Najpierw miał być MediaTek Dimensity, stanęło jednak na Snapdragonie 765G.

To jednak nie koniec genialnych pomysłów chińskiej firmy. Najnowszym była chęć rozpoczęcia przedsprzedaży bez oficjalnej prezentacji urządzenia i zdradzenia specyfikacji. W zamian OnePlus pokazuje kolejne filmy na temat nadchodzącego urządzenia. Z najnowszego mogliśmy się na przykład dowiedzieć, że więcej do odkrywania będziemy mieć 7 lipca. Nie jest to jednak raczej data premiery. Tę zdradził bowiem indyjski Amazon. Ma się ona odbyć 21 lipca.

Możemy się najpewniej spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,56 cala i akumulatora o pojemności 4300 mAh. W kwestii pamięci na pewno pojawi się wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

