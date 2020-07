Tak będzie wyglądać OnePlus Nord

Jesteśmy na ostatniej prostej przed oficjalnym debiutem średniopółkowego OnePlusa. Teraz dowiedzieliśmy się, jak smartfon będzie wyglądać.

OnePlus Nord ma za sobą dość burzliwą historię. Nie było wiadomo czy urządzenie w ogóle się pojawi, potem wielką niewiadomą będzie termin debiutu. Kiedy już stanęło na lipcu, to problemem stała się nazwa. Najpierw obstawiano OnePlusa 8 Lite, potem OnePlusa Z, a ostatecznym wyborem okazał się OnePlus Nord. To jednak nie koniec. Mało kto już pamięta, że średniopółkowy OnePlus miał najpierw działać dzięki układowi MediaTeka z najnowszej serii Dimensity. Ostatecznie jednak na swoim postanowili zwolennicy Snapdragona 765G.

Teraz wreszcie zobaczyliśmy, jak telefon będzie wyglądał. Wszystko widać po zakończeniu pierwszej minuty poniższej reklamy. Co jeszcze wiemy na temat nadchodzącego smartfonu? Zgodnie z informacjami z indyjskiego Amazonu, ma on kosztować 24990 rupii indyjskich. Jest to równowartość 1312 złotych. Możemy się najpewniej spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,56 cala i akumulatora o pojemności 4300 mAh. W kwestii pamięci na pewno pojawi się wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

