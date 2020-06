Przedsprzedaż modelu OnePlus Nord w stylu kota w worku

Już dzisiaj wystartuje przedsprzedaż średniopółkowego OnePlusa. Jest tylko jeden problem. Prawdopodobnie nie będzie temu towarzyszyła oficjalna zapowiedź telefonu.

Już pierwszego dnia lipca wystartuje oficjalna przedsprzedaż średniopółkowego OnePlusa. Model OnePlus Nord oficjalnie pojawi się właśnie w tym miesiącu, ale nie pierwszego lipca. Mimo tego 100 sztuk smartfonu zostanie udostępnionych już dzisiaj. Klienci zatem będą składać zamówienia na telefon, który wcale nie zostanie jeszcze zapowiedziany. Tym samym będzie to wydarzenie wyłącznie dla największych fanów marki. Trzeba bowiem naprawdę wierzyć w OnePlusa.

Zgodnie z najnowszymi przeciekami sama premiera odbędzie się dziesiątego lipca. Stojący na czele firmy Pete Lau potwierdził, ze urządzenie będzie kosztowało poniżej 500 dolarów. Poprzednie przecieki mówiły jednak o wiele atrakcyjniejszej cenie - o 299 dolarach. Takie same informacje dotarły do nas z indyjskiego Amazonu. Według niego ma kosztować 24990 rupii indyjskich. Jest to równowartość 1312 złotych. Możemy się najpewniej spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,56 cala, Snapdragona 765 i akumulatora o pojemności 4300 mAh. W kwestii pamięci na pewno pojawi się wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

