Lidl kusi już od poniedziałku. Taki sprzęt AGD warto mieć pod ręką

Jeśli akurat szukasz maszynki do mielenia

W kategorii Lidl poleca znajdziemy maszynkę do mielenia marki Silvercrest. Cena wybija się na pierwszy plan, bowiem wynosi jedynie 159 złotych. Warto zatem zerknąć i przyjrzeć się urządzeniu nieco bliżej, jeśli akurat potrzebujemy urządzenia tego typu. Wielbiciele pierogów z mięsem oraz krokietów będą w siódmym niebie. Użytkownicy są zadowoleni z tego konkretnego modelu i zachwalają produkt nie tylko za cenę. Produkt spełnia oczekiwania i jest naprawdę łatwy w użyciu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cena, wydajność jest świetna i urządzenie to oszczędza czas. Świetny produkt, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. - jedna z przykładowych opinii na temat sprzętu.

Silvercrest Kitchen Tools Maszynka do mielenia, 300 W

Maszynka ma moc 300 W i jest w stanie przetworzyć 1 kg mięsa na minutę. Idealna do rozdrabniania i produkcji kiełbasy. Posiada włącznik/wyłącznik oraz funkcję biegu wstecznego. Wlot ślimaka został wykonany z aluminium.

Nóż krzyżowy ze szlachetnej stali nierdzewnej. Maszynka jest chwalona także za higieniczne i łatwe czyszczenie, co jest bardzo ważne przy tego typu urządzeniach. Posiada także przyssawki, aby była bardziej stablina i nie wędrowała podczas pracy po blacie.