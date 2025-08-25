Sprzęt

Lidl kusi już od poniedziałku. Taki sprzęt AGD warto mieć pod ręką

Lidl to istna kopalnia praktycznych sprzętów z kategorii małego AGD. Maszynka do mielenia marki Silvercrest nie dość, że ma naprawdę niską cenę, to jeszcze jest bardzo wysoko oceniana przez użytkowników. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
0
Jeśli akurat szukasz maszynki do mielenia

W kategorii Lidl poleca znajdziemy maszynkę do mielenia marki Silvercrest. Cena wybija się na pierwszy plan, bowiem wynosi jedynie 159 złotych. Warto zatem zerknąć i przyjrzeć się urządzeniu nieco bliżej, jeśli akurat potrzebujemy urządzenia tego typu. Wielbiciele pierogów z mięsem oraz krokietów będą w siódmym niebie. Użytkownicy są zadowoleni z tego konkretnego modelu i zachwalają produkt nie tylko za cenę. Produkt spełnia oczekiwania i jest naprawdę łatwy w użyciu.

Cena, wydajność jest świetna i urządzenie to oszczędza czas. Świetny produkt, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu.

- jedna z przykładowych opinii na temat sprzętu. 

Silvercrest Kitchen Tools Maszynka do mielenia, 300 W

Maszynka ma moc 300 W i jest w stanie przetworzyć 1 kg mięsa na minutę. Idealna do rozdrabniania i produkcji kiełbasy. Posiada włącznik/wyłącznik oraz funkcję biegu wstecznego. Wlot ślimaka został wykonany z aluminium. 

Nóż krzyżowy ze szlachetnej stali nierdzewnej. Maszynka jest chwalona także za higieniczne i łatwe czyszczenie, co jest bardzo ważne przy tego typu urządzeniach. Posiada także przyssawki, aby była bardziej stablina i nie wędrowała podczas pracy po blacie. 

Do instrukcji producent dołączył także zestaw przepisów. Akcesoria w zestawie to pojemnik z ubijakiem, dwie tarcze perforowane o różnych grubościach, dysza do kiełbasy oraz dysza do kebbe. 

Maszynka do mielenia z Lidla
Image
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl