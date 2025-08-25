Lidl kusi już od poniedziałku. Taki sprzęt AGD warto mieć pod ręką
Lidl to istna kopalnia praktycznych sprzętów z kategorii małego AGD. Maszynka do mielenia marki Silvercrest nie dość, że ma naprawdę niską cenę, to jeszcze jest bardzo wysoko oceniana przez użytkowników.
Jeśli akurat szukasz maszynki do mielenia
W kategorii Lidl poleca znajdziemy maszynkę do mielenia marki Silvercrest. Cena wybija się na pierwszy plan, bowiem wynosi jedynie 159 złotych. Warto zatem zerknąć i przyjrzeć się urządzeniu nieco bliżej, jeśli akurat potrzebujemy urządzenia tego typu. Wielbiciele pierogów z mięsem oraz krokietów będą w siódmym niebie. Użytkownicy są zadowoleni z tego konkretnego modelu i zachwalają produkt nie tylko za cenę. Produkt spełnia oczekiwania i jest naprawdę łatwy w użyciu.
Cena, wydajność jest świetna i urządzenie to oszczędza czas. Świetny produkt, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu.
Silvercrest Kitchen Tools Maszynka do mielenia, 300 W
Maszynka ma moc 300 W i jest w stanie przetworzyć 1 kg mięsa na minutę. Idealna do rozdrabniania i produkcji kiełbasy. Posiada włącznik/wyłącznik oraz funkcję biegu wstecznego. Wlot ślimaka został wykonany z aluminium.
Nóż krzyżowy ze szlachetnej stali nierdzewnej. Maszynka jest chwalona także za higieniczne i łatwe czyszczenie, co jest bardzo ważne przy tego typu urządzeniach. Posiada także przyssawki, aby była bardziej stablina i nie wędrowała podczas pracy po blacie.
Do instrukcji producent dołączył także zestaw przepisów. Akcesoria w zestawie to pojemnik z ubijakiem, dwie tarcze perforowane o różnych grubościach, dysza do kiełbasy oraz dysza do kebbe.