Zbadano aplikacje społecznościowe. X nie do pobicia w jednym

Media społecznościowe bardzo chciałyby znać naszą lokalizację z wielu praktycznych względów. Jak donosi techradar.com, najbardziej pazerny w tej kwestii jest serwis Elona Muska. X jest żądny danych, jak mało która platforma.

X chce naszych danych - im więcej, tym lepiej

Surfshark, dostawca usług VPN, przeprowadził przegląd aplikacji mediów społecznościowych, które wymagają podania lokalizacji, takich jak X, Instagram, czy też Snapchat. Dane zostały zebrane w sierpniu 2025, w sklepie Apple App Store. Okazało się, że spośród 10 zanalizowanych aplikacji mediów społecznościowych X wymaga najbardziej szczegółowych danych o lokalizacji. Zbadano 10 najpopularniejszych aplikacji społecznościowych, znajdujących się w sklepie Apple App Store.

Wszyscy, którzy mają na uwadze ochronę swojej prywatności, powinni mocno przemyśleć, czy korzystanie z mediów społecznościowych to dla nich dobra sprawa. Okazuje się, że wszystkie one pobierają od nas naprawdę dużo danych. Najwyższy podebatować chwilę nad tą kwestią, szczególnie jeśli platforma X jest naszą ulubioną.

X Elona Muska, Instagram, Threads oraz Facebook Marka Zuckerberga wiedzą o nas naprawdę sporo, szczególnie na temat tego, gdzie jesteśmy. I to nawet jeśli korzystamy z jednej z najlepszych aplikacji VPN.

Nasze smartfony rejestrują dwa rodzaje danych o lokalizacji: dokładne i przybliżone. Jak twierdzi Donatas Budvytis, dyrektor ds. technologii w Surfshark, dokładne dane dotyczące naszej lokalizacji należą do najbardziej wrażliwych danych użytkownikach. Dzieje się tak dlatego, że można je powiązać z bardzo osobistymi zachowaniami i rytynowymu czynnościami.

Wszystko to może prowadzić do zbudowania naszego profilu i przewidywania zachowań. Może być wykorzystywane do celowej manipulacji i dyskryminacji. - tłumaczy Budvytis.

Gromadzenie tego typu informacji o użytkowniku służy aplikacjom głównie do zarabiania pieniędzy. Pozwala serwisom społecznościowym oferować większy zasięg reklamodawcy.