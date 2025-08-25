Aplikacje

Zbadano aplikacje społecznościowe. X nie do pobicia w jednym

Platforma X zbiera o nas najwięcej danych. Doskonale wie gdzie jesteśmy bowiem śledzi naszą lokalizację, ale na tym nie poprzestaje.  Czy mamy się czego bać?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:04
Media społecznościowe bardzo chciałyby znać naszą lokalizację z wielu praktycznych względów. Jak donosi techradar.com, najbardziej pazerny w tej kwestii jest serwis Elona Muska. X jest żądny danych, jak mało która platforma.

Dalsza część tekstu pod wideo

X chce naszych danych - im więcej, tym lepiej

Surfshark, dostawca usług VPN, przeprowadził  przegląd aplikacji mediów społecznościowych, które wymagają podania lokalizacji, takich jak X, Instagram, czy też Snapchat. Dane zostały zebrane w  sierpniu 2025, w sklepie Apple App Store. Okazało się, że spośród 10 zanalizowanych aplikacji mediów społecznościowych X wymaga najbardziej szczegółowych danych o lokalizacji. Zbadano 10 najpopularniejszych aplikacji społecznościowych, znajdujących się w sklepie Apple App Store.

Wszyscy, którzy mają na uwadze ochronę swojej prywatności, powinni mocno przemyśleć, czy korzystanie z mediów społecznościowych to dla nich dobra sprawa. Okazuje się, że wszystkie one pobierają od nas naprawdę dużo danych. Najwyższy podebatować chwilę nad tą kwestią, szczególnie jeśli platforma X jest naszą ulubioną. 

X Elona Muska, Instagram, Threads oraz Facebook Marka Zuckerberga wiedzą o nas naprawdę sporo, szczególnie na temat tego, gdzie jesteśmy. I to nawet jeśli korzystamy z jednej z najlepszych aplikacji VPN. 

Nasze smartfony rejestrują dwa rodzaje danych o lokalizacji: dokładne i przybliżone. Jak twierdzi Donatas Budvytis, dyrektor ds. technologii w Surfshark, dokładne dane dotyczące naszej lokalizacji należą do najbardziej wrażliwych danych użytkownikach. Dzieje się tak dlatego, że można je powiązać z bardzo osobistymi zachowaniami i rytynowymu czynnościami. 

Wszystko to może prowadzić do zbudowania naszego profilu i przewidywania zachowań. Może być wykorzystywane do celowej manipulacji i dyskryminacji.

- tłumaczy Budvytis. 

Gromadzenie tego typu informacji o użytkowniku służy aplikacjom głównie do zarabiania pieniędzy. Pozwala serwisom społecznościowym oferować większy zasięg reklamodawcy.

Warto pamiętać, że każda z aplikacji ma też ustawienia, które można dostosować do własnych obaw i potrzeb. My jesteśmy za tym, aby kontrolować dostęp do naszej prywatności. 

