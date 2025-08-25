Sprzęt

Szalona promocja. AMOLED 90 Hz Full HD+ za 499 zł

Na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy A16 to niepozorny budżetowiec z 4 GB RAM. Jednak jego ekran zawstydza iPhone.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Szalona promocja. AMOLED 90 Hz Full HD+ za 499 zł

Zacznijmy jednak od tych mniej interesujących aspektów. Otóż sercem urządzenia jest MediaTek Helio G99. Oznacza to dwie rzeczy: przyzwoitą wydajność i brak 5G. Wspomaga go 4 GB RAM. I chociaż jest to wciąż wystarczająca wartość w 2025 roku, to stoimy na granicy użyteczności, o czym koniecznie musimy pamiętać. Przyzwoicie wypada bateria 5000 mAh i odporność na wodę IP54. Od aparatu 50 Mpix również można oczekiwać przynajmniej akceptowalnych zdjęć jak na kwotę 499 zł, której oczekuje sklep.

Dalsza część tekstu pod wideo
Samsung Galaxy A16 AMOLED Full HD+ i 90 Hz

Samsung Galaxy A16 z wybitnym ekranem

I tu robi się więcej, niż ciekawie: smartfon ten oferuje 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. A pamiętajmy: mówimy tu o urządzeniu za jedyne 499 zł. W ten cenie zwykle możemy liczyć na jakieś tanie LCD, a nie wyświetlacz tej klasy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
0 zł
1599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S936
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement
Samsung Galaxy A16 AMOLED Full HD+ i 90 Hz

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
samsung smartfony Samsung_Galaxy_A16
Zródła zdjęć: Samsung