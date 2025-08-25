Szalona promocja. AMOLED 90 Hz Full HD+ za 499 zł

Zacznijmy jednak od tych mniej interesujących aspektów. Otóż sercem urządzenia jest MediaTek Helio G99. Oznacza to dwie rzeczy: przyzwoitą wydajność i brak 5G. Wspomaga go 4 GB RAM. I chociaż jest to wciąż wystarczająca wartość w 2025 roku, to stoimy na granicy użyteczności, o czym koniecznie musimy pamiętać. Przyzwoicie wypada bateria 5000 mAh i odporność na wodę IP54. Od aparatu 50 Mpix również można oczekiwać przynajmniej akceptowalnych zdjęć jak na kwotę 499 zł, której oczekuje sklep.

Samsung Galaxy A16 z wybitnym ekranem

I tu robi się więcej, niż ciekawie: smartfon ten oferuje 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. A pamiętajmy: mówimy tu o urządzeniu za jedyne 499 zł. W ten cenie zwykle możemy liczyć na jakieś tanie LCD, a nie wyświetlacz tej klasy.