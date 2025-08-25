Sekret białych zębów odkryty. Jeden składnik, a robi tak wiele

Składnik pozyskany z włosów jest idealny na pastę do zębów

Naukowcy z King's College w Londynie opracowali metodę wykorzystania powszechnie występującego w naszych włosach białka (keratyny) do regeneracji szkliwa zębów. Okazuje się, że pozyskana przez nich substancja sprawia, że nasze zęby stają się mocniejsze i jeszcze bardziej perłowo białe.

Należy przy tym pamiętać, że zęby to nie kości - to istotna różnica nie tylko w powodów higienicznych, ale wyjaśniająca także dlaczego nie regenerują się po utracie lub złamaniu. Zatem, kiedy szkliwo zębów ulegnie erozji, na skutek niewłaściwej diety, zaniedbań w higienie jamy ustnej, albo chociażby z powodu starzenia się, odsłania miękką blado-żółtą zębinę. Jest to całkowicie normalny proces, będący początkiem trwałego uszkodzenia.

Próchnica także osłabia wytrzymałość i sztywność całego zęba, prowadząc ostatecznie do bólu i utraty funkcji. I to jest powszechny problem, występujący w wielu krajach - nieleczona próchnica dotyka około 2 miliardów osób. Przyczynia się do rosnących kosztów opieki zdrowotnej.

Żywice stosowane w stomatologii do leczenia próchnicy mogą być toksyczne, ale także gorsze od naturalnego szkliwa zębów. Dlatego naukowcy tak wielkie nadzieje pokładają we wspomnianej keratynie. Połączyli oni różne rodzaje keratyny i innnych białek, aby pozyskać pożądane właściwości. Ta oparta na keratynie technika stomatologiczna może być odpowiedzią na wyzwania stawiane od dawna.