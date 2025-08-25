Natychmiast usuń to z telefonu. Wysyła Twoje dane do Chin

Badacze, biorący udział w inicjatywie o nazwie Free and Open Communications on the Internet (FOCI), opublikowali raport na temat niezwykle popularnych i darmowych aplikacji VPN na Androida. Okazuje się, że nie tylko nie zapewniają one bezpieczeństwa, co same są sporym zagrożeniem. Niektóre z nich zostały zainstalowane setki milionów razy.

Groźne aplikacje VPN

W sumie przeanalizowano 21 aplikacji ze Sklepu Play, które łącznie zostały pobrane ponad 700 mln razy. Mowa więc o niezwykle popularnych appkach, z których korzysta wielu użytkowników na całym świecie. Badacze sprawdzili ich powiązania, ale też przeanalizowali kod pod kątem podobieństw. Szybko okazało się, że twórcy tych aplikacji w rzeczywistości należą do jednej chińskiej firmy Qihoo 360, która ma być silnie powiązana z chińskim rządem.

Badacze podzielili przeanalizowane aplikacje na trzy grupy: A, B i C. W grupie A znalazło się osiem aplikacji VPN, które mają prawie identyczny kod, biblioteki i zasoby Java. Poza tym wykazują podobne luki w zabezpieczeniach, w tym śledzenie lokalizacji użytkowników, słabe szyfrowanie i zakodowane na stałe hasła Shadowsocks.

W grupie B znalazły się aplikacje, które również obsługują protokół Shadowsocks, a do tego polegają na tych samych zakodowanych na stałe hasłach. Z kolei grupa C wykazuje największe różnice, ale kod aplikacji ma być strukturalnie i funkcjonalnie podobny. Co więcej, wszystkie korzystają z technik zaciemniania kodu, aby utrudnić ich inżynierię wsteczną.

Na liście znajdują się następujące aplikacje:

Grupa A:

Turbo VPN

Turbo VPN Lite

VPN Monster

VPN Proxy Master

VPN Proxy Master - Lite

Snap VPN

Robot VPN

SuperNet VPN

Grupa B:

Global VPN

XY VPN

Super Z VPN

Touch VPN-Stable & Secure

VPN ProMaster-Secure your net

3X VPN - Smooth Browsing

VPN Inf

Melon VPN - Secure Proxy VPN

Grupa C:

X-VPN

Fast Potato VPN

Inne: