Natychmiast usuń to z telefonu. Wysyła Twoje dane do Chin
Popularne aplikacje na Androida, chociaż mają zapewniać bezpieczeństwo, to w praktyce są zagrożeniem dla użytkowników.
Badacze, biorący udział w inicjatywie o nazwie Free and Open Communications on the Internet (FOCI), opublikowali raport na temat niezwykle popularnych i darmowych aplikacji VPN na Androida. Okazuje się, że nie tylko nie zapewniają one bezpieczeństwa, co same są sporym zagrożeniem. Niektóre z nich zostały zainstalowane setki milionów razy.
Groźne aplikacje VPN
W sumie przeanalizowano 21 aplikacji ze Sklepu Play, które łącznie zostały pobrane ponad 700 mln razy. Mowa więc o niezwykle popularnych appkach, z których korzysta wielu użytkowników na całym świecie. Badacze sprawdzili ich powiązania, ale też przeanalizowali kod pod kątem podobieństw. Szybko okazało się, że twórcy tych aplikacji w rzeczywistości należą do jednej chińskiej firmy Qihoo 360, która ma być silnie powiązana z chińskim rządem.
Badacze podzielili przeanalizowane aplikacje na trzy grupy: A, B i C. W grupie A znalazło się osiem aplikacji VPN, które mają prawie identyczny kod, biblioteki i zasoby Java. Poza tym wykazują podobne luki w zabezpieczeniach, w tym śledzenie lokalizacji użytkowników, słabe szyfrowanie i zakodowane na stałe hasła Shadowsocks.
W grupie B znalazły się aplikacje, które również obsługują protokół Shadowsocks, a do tego polegają na tych samych zakodowanych na stałe hasłach. Z kolei grupa C wykazuje największe różnice, ale kod aplikacji ma być strukturalnie i funkcjonalnie podobny. Co więcej, wszystkie korzystają z technik zaciemniania kodu, aby utrudnić ich inżynierię wsteczną.
Na liście znajdują się następujące aplikacje:
Grupa A:
- Turbo VPN
- Turbo VPN Lite
- VPN Monster
- VPN Proxy Master
- VPN Proxy Master - Lite
- Snap VPN
- Robot VPN
- SuperNet VPN
Grupa B:
- Global VPN
- XY VPN
- Super Z VPN
- Touch VPN-Stable & Secure
- VPN ProMaster-Secure your net
- 3X VPN - Smooth Browsing
- VPN Inf
- Melon VPN - Secure Proxy VPN
Grupa C:
- X-VPN
- Fast Potato VPN
Inne:
- Tetra VPN
- VPN - Super Unlimited Proxy
- Secure VPN Safer Internet