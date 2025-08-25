Aplikacje

Cenna nowość w SMS-ach. Zeskanuj kod i zobacz

Google wprowadza cenną nowość do aplikacji Wiadomości, której większość z nas używa na Androidzie do SMS-ów.

Informacje na temat nowej funkcji po raz pierwszych pojawiły się już w zeszłym roku. Jednak trochę przyszło nam poczekać na wprowadzenie jej w życie. Aktualnie debiutuje w wersji beta aplikacji Wiadomości Google, więc niedługo powinna pojawić się u wszystkich użytkowników.

Wiadomości Google z nową funkcją

Nowa funkcja polega na weryfikacji kluczy kryptograficznych za pomocą specjalnych kodów QR. Do tej pory konieczne było ręczne porównywanie długiego, bo aż 80-cyfrowego kodu. Teraz wystarczy zeskanować QR, aby mieć pewność, że tylko Ty i Twój rozmówca możecie odczytywać wiadomości RCS.

Jak to działa? W szczegółach danego kontaktu konieczne jest przejście do zakładki "bezpieczeństwo i prywatność", a następnie wybranie opcji "zweryfikuj klucze dla tego kontaktu". Po tym wyświetli się kod QR. Ty powinieneś zeskanować kod na telefonie Twojego rozmówcy, a on kod na Twoim urządzeniu.

Nowa funkcja jest obecnie testowana w najnowszej wersji beta Wiadomości Google i nie jest jeszcze dostępna w stabilnej wersji aplikacji. Google zapowiedział, że nowość jeszcze w tym roku trafi do urządzeń z systemem Android 9 oraz nowszymi. Poza tym będzie mogła być wykorzystywana także przez aplikacje innych firm.

