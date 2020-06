Nokia 8.3 5G na stronie Amazon Niemcy. Czy to zapowiedź startu sprzedaży?

Osoby chcące kupić Nokię 8.3 5G być może niedługo się doczekają tego urządzenia. Smartfon pojawił się na stronie amazon.de, co może sugerować, że wkrótce rozpocznie się jego sprzedaż.

Nokia 8.3 5G została zaprezentowana przez firmę HMD Global w marcu 2020 roku, czyli trzy miesiące temu. Choć minęło tyle czasu, urządzenie wciąż nie trafiło na rynek, więc nie można go kupić. Dla miłośników fińskiej marki mamy być może dobrą wiadomość - Nokia 8.3 5G pojawiła się na stronie internetowej niemieckiego Amazonu. Może to oznaczać, że urządzenie trafi wkrótce do sprzedaży na Starym Kontynencie.

Średniopółkowy smartfon 5G marki Nokia ma 6,81-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z otworem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 24 Mpix. Z tyłu znajdziemy cztery kolejne aparaty, w konfiguracji: 64 Mpix f/1.9 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi). Nokia 8.3 5G jest napędzana chipsetem Qualcomm Snapdragon 765G, współpracującym z 6 lub 8 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4500 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

Nokia 8.3 5G ma trafić na europejskie rynki z ceną około 600 euro (2670 zł) lub 500 funtów (2482 zł).

Źródło tekstu: Amazon.de, GSMArena