Snapdragon 690 z 5G oficjalnie. Nie będzie to najszybsze 5G

Qualcomm oficjalnie przedstawił swój najnowszy mobilny układ SoC – Snapdragona 690. Zgodnie z numeracją, jest to jednostka przeznaczona dla smartfonów średniej klasy, co oznacza, że na rynku może pojawić się więcej tanich urządzeń 5G. Jak szybko połączymy się z siecią za pomocą zintegrowanego z nim modemu?

Po wielkim sukcesie układu Snapdragon 765 z 5G, układu SoC z pogranicza wyższej i średniej półki, pojawianie się jeszcze tańszej jednostki nie powinno dziwić. Wykonany w procesie technologicznym 8 nm Snapdragon 690 to pierwszy model z serii 6xx, który wyposażony został w modem 5G.

Nie będzie to najszybsze 5G

Snapdragon 690 zintegrowany został z modemem Snapdragon X51, który zapewni łączność 5G w standardzie NSA i SA, w paśmie poniżej 6 GHz (w sieciach najczęściej stosuje się 2,5-2,6 GHz, 3,4-3,5 GHz oraz 3,7-4,2 GHz), nie obsługuje za to wyższych fal milimetrowych (od 24 GHz), jak Snapdragon 765. Oznacza to, że smartfony z nowym układem zapewnią maksymalną prędkość pobierania do 2,5 Gbps (Snapdragon 765 w 5G osiąga 3,7 Gbps), maksymalna prędkość LTE z to z kolei 1,2 Gbps. Nowy modem obsługuje współdzielenie pasm DSS (Dynamic Spectrum Sharing) i zapewnia obsługę 5G w Dual SIM. Maksymalna prędkość wysyłania to z kolei w 5G 660 Mbps i 210 Mbps w LTE. Są to wartości teoretyczne, więc w praktyce trzeba się liczyć ze skromniejszymi osiągami.

Poza 5G układ Snapdragon 690 zapewnia łączność Wi-Fi w standardach 802.11a/b/g/n i 802.11 ac Wave 2 oraz 802.11ax-ready, czyli częściowo zgodny jest z Wi-Fi 6. Nowy Snapdragon obsługuje ponadto Bluetooth 5.1, NFC, USB 3.1 USB-C, a także lokalizację przez GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS i SBAS.

Wyższa wydajność

Snapdragon 690 to układ składający się z ośmiu rdzeni z rodziny Kryo 560 o taktowaniu do 2 GHz, a dokładniej – dwóch bazujących na architekturze Cortex-A77 oraz sześciu na Cortex-A55. Te pierwsze dotąd były niedostępne w Snapdragonach 6xx. W porównaniu do wcześniejszego Snapdragona 675 nowe rdzenie CPU mają zapewnić przyrost mocy o 20%. Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Adreno 619L, który zdaniem producenta zagwarantuje aż 60%-przyrost mocy podczas renderowania w porównaniu do Snapdragona 675.

Nowy układ zapewnia ponadto obsługę odświeżania ekranów z częstotliwością 120 Hz w rozdzielczości Full HD+, natomiast w wyższej QHD+ jest to już tylko 60 Hz. Nie zabrakło wsparcia dla HDR10 i HDR10+.

Qualcomm chwali się także zaawansowanym silnikiem sztucznej inteligencji. Procesor Hexagon 692 zapewni aż 70% większą wydajność niż Snapdragon 675. Pozwoli to na sprawniejsze rozpoznawanie twarzy i scen w aparacie.

Maksymalna rozdzielczość zdjęć aparatu może sięgnąć nawet 192 MPix (lub 48 Mpix w układzie 4-w-1). W podwójnym zestawie aparatów możliwe będzie połączenie 32 Mpix + 16 MP. Kamera pozwoli na nagrywanie wideo 4K HDR.

Smartfony z nowym układem będzie można szybko ładować dzięki technologii Quick Charge 4+. Pierwszych urządzeń ze Snapdragonem 690 należy oczekiwać w drugiej połowie roku.

