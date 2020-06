Niedługo Nokia 5G z MediaTekiem

Fiński HMD Global słynie z tego, że zwykle pracuje nad kilkoma modelami w jednej chwili. Teraz wcale nie jest inaczej, już niedługo możemy spodziewać się budżetowej Nokii 5G z układem tajwańskiego MediaTeka.

HMD Global jest w trakcie wprowadzania na rynek Nokii 8.3, którą to Finowie ogłosili już kilka miesięcy temu. Przez załamanie rynku spowodowane koronawirusem premiera była wstrzymana, teraz jednak sytuacja powoli się polepsza. To jednak nie wszystko, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału roku powinniśmy powitać Nokię 7.3 oraz Nokię 9.3. Oczywiście wszystkie będą miały łączność 5G. Do kolejki dołączył kolejne urządzenie, tym razem takie, który będzie stał poniżej modelu 7.3. Najnowszy telefon ma mieć bowiem układ MediaTeka, którym najpewniej będzie Dimensity 800. Nokia 7.3 będzie miała z kolei układ Snapdragon z serii 7xx.

Kiedy możemy się spodziewać naprawdę budżetowej Nokii z 5G? Prawdopodobnie dopiero na początku przyszłego roku. Najpierw na rynku muszą się pojawić modele 7.3 i 9.3 Szczególnie ten ostatni miał już premierę przesuwaną zbyt wiele razy. To jednak zachowanie swoistej tradycji pierwszej Nokii 9.

